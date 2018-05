Educación.-La Junta y el Ayuntamiento inauguran la 32 edición de Olimpiadas Escolares en el colegio Obispo Osio

La alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio (PSOE), y el delegado territorial de Educación de la Junta, Antonio José López, han inaugurado este viernes la trigésimo segunda edición de las Olimpiadas Escolares en el Colegio Público de Infantil y Primaria Obispo Osio.

En concreto, las Olimpiadas Escolares están incluidas en un proyecto de coordinación para prevenir el absentismo escolar en el distrito noroeste-2 titulado 'Para qué sirve el cole'.

"Gracias a este proyecto, que se desarrolla desde hace 15 años, el absentismo ha experimentado un considerable descenso en los niños de Infantil, Primaria y Secundaria", según ha señalado el delegado de Educación.

Además, ha subrayado que "este descenso se materializa en que tanto las familias, como el alumnado están, en su mayoría, concienciados y concienciadas del deber que tienen respecto a la asistencia obligatoria al centro educativo".

Mientras, la alcaldesa ha recordado a los niños participantes que "lo importante no es solo terminar la carrera antes que el resto, saltar más alto o ser más fuerte, sino también ponerse en forma, disfrutar el deporte, conocer gente nueva compartiendo la pasión por correr, bajar de peso, sentirse mejor, cumplir una meta, correr tras un sueño y alcanzarlo, ganarse a uno mismo, superarse y sentiros mejores personas y que perder también es mucho más que no llegar primero en una carrera; es buscar una excusa para no entrenar, es no comer sano, es no cuidar el cuerpo, no descansar bien, abandonar lo que queremos, o pensar que no podemos".

Asimismo, el delegado de Educación ha señalado que "uno de los principales retos para continuar con la erradicación del absentismo es que los progenitores tengan una formación adecuada y conozcan la finalidad y el sentido de esa asistencia al centro escolar".

Para ello, en este proyecto, además de las olimpiadas escolares, se desarrollan diversas actividades con los menores, como concursos, exposiciones, la celebración del Día de la Educación, entre otras, pero también con las familias, con las que se lleva a cabo talleres educativos, jornadas de puertas abiertas, escuela de madres y padres y dinamización de las Asociaciones de Madres y Padres del distrito Noroeste.

Para la celebración de esta edición los alumnos han trabajado en el aula una temática concreta: el conocimiento de todas las mascotas olímpicas, su país y localización en el mapa mundi, además de crear, a través de un concurso, la Mascota Olímpica de las Olimpiadas Escolares.

"PARAR EL ABSENTISMO ESCOLAR"

Las XXXII Olimpiadas Escolares son "un acontecimiento muy importante donde la comunidad educativa aúna esfuerzos para lograr un fin educativo de gran envergadura: parar el absentismo escolar", según ha manifestado el delegado de Educación.

Igualmente, ha destacado que las olimpiadas escolares se organizan a nivel intercentros, junto con el Centro de Educación Infantil Margaritas y el Instituto de Educación Secundaria Trassierra --ambos centros adscritos--, para "crear comunidad".

También, López ha indicado que "esta actividad, que se desarrolla con éxito desde hace 32 años, representa un trabajo competencial donde se desarrollan áreas de aprendizaje vivenciales que acercan al alumnado y a sus familias al entorno educativo mejorando su confianza y, por tanto, previniendo el absentismo escolar".

LAS PRUEBAS

Por su parte, la directora del centro, María José Fernández, ha manifestado que "un año más las olimpiadas escolares se unen a la campaña de prevención de absentismo escolar, llevada a acabo desde el Equipo Técnico de Absentismo Escolar Moreras y el Equipo de Orientación Educativa Vista Alegre de la Delegación Provincial de Educación, así como del Centro de Servicios Sociales Comunitarios Moreras del Ayuntamiento de Córdoba y la Fundación CajaSur, además de las Ampas de los centros educativos y entidades sin ánimo de lucro".

Asimismo, la dirección del centro ha explicado que las Olimpiadas Escolares Obispo Osio engloban cuatro pruebas olímpicas, que son: salto de longitud, salto de altura, velocidad y resistencia, las cuales cuentan con medallero, según categorías, y entrega de diplomas al Buen Deportista.