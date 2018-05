Negueruela sostiene que los datos del paro reflejan la "consolidación" del adelantamiento de la temporada

4/05/2018 - 14:53

El conseller de Trabajo, Comercio e Industria, Iago Negueruela, ha afirmado este viernes que los últimos datos del paro reflejan "claramente" la "consolidación" del adelantamiento de la temporada turística en Baleares.

PALMA DE MALLORCA, 4 (EUROPA PRESS)

Así se ha expresado Negueruela en una rueda de prensa acompañado del director general de Empleo y Economía, Llorenç Pou, para informar sobre los datos publicados esta mañana por el Ministerio de Empleo.

El conseller ha destacado que en abril había casi medio millón de afiliados a la Seguridad Social, de los que cerca de 100.000 corresponden al sector de la hostelería. En consonancia con los datos de Frontur acerca del aumento del flujo y el gasto turístico en la comunidad, ha argumentado el conseller, se pone de manifiesto que "la desestacionalización se está consolidando".

"Empezó el año pasado y este año se consolida con unos números todavía más importantes", ha dicho Negueruela, que ha destacado que los afiliados en la hostelería "representan ya un 55 por ciento más que antes de la crisis".

El conseller también ha indicado que "uno de cada cuatro empleos generados en abril en el conjunto de España" se han producido en Baleares y que las Islas son ya la "primera comunidad con un nivel de empleo superior al inicio de la crisis", "adelantándose en el ciclo de recuperación a otras comunidades, incluso a las turísticas".

Con todo, pese a que "se avanza" en la contratación indefinida, el conseller ha apostado por "seguir manteniendo la presión" sobre la "contratación temporal excesiva", que "en muchos casos" está "en fraude de ley".

En cuanto al paro, Negueruela ha reconocido que "siguen siendo cifras altas" pero que "se confirma la tendencia a la baja". Igualmente, el responsable balear de Trabajo ha destacado la reducción del paro de larga duración y ha celebrado que Baleares "lidera la reducción del desempleo" intermensual.

Por otro lado, el conseller ha denunciado el elevado número de parados que no cobran ninguna prestación, "más de la mitad". "No entendemos cómo el Ministerio no articula medidas de protección económica más eficaces", ha criticado.

"Hacen esfuerzos presupuestarios para llegar a acuerdos de todo tipo, los esfuerzos que no hacen son con las personas desocupadas", ha concluido.