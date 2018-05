Pleno.- ZEC pide "auxilio judicial" al estimar que la oposición "perjudica" los intereses de la ciudad

4/05/2018 - 14:59

PP, PSOE, Cs y CHA reprueban al equipo de gobierno por su "actitud obstruccionista" en las sociedades municipales

PP, PSOE, Cs y CHA reprueban al equipo de gobierno por su "actitud obstruccionista" en las sociedades municipales

ZARAGOZA, 4 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Zaragoza en Común (ZEC) en el Ayuntamiento, Pablo Muñoz, ha explicado este viernes que ha pedido "auxilio judicial" porque ha considerado que los grupos de la oposición están "perjudicando el interés general y de la ciudad" al aprobar el pasado mes de marzo que no se pueda transferir dinero a sociedades y patronatos municipales, sin el acuerdo previo del pleno.

Así lo ha explicado, en declaraciones a los medios de comunicación, con motivo del debate de una moción presentada por el PSOE al pleno sobre la situación generada en las sociedades municipales. Muñoz ha recordado que los grupos, al tomar esta decisión en marzo, solicitaron que se aplicara "de manera cautelar" desde ese mismo momento y "no está motivado, ese acto es nulo de pleno derecho, contrario a la ley, no tiene ninguna motivación y no se ha hecho como la ley exige", que es ponderando los intereses en su conjunto".

De hecho, el portavoz de ZEC ha sostenido que "se está perjudicando a entidades que no pueden hacer contratos con la administración", ni firmar convenios ni recibir subvenciones", por lo que Muñoz presentó un recurso la semana pasada en el Contencioso-Administrativo. Ha reclamado que, cautelarmente, se paralice esa decisión tomada en el pleno para dejar sin transferencias a las sociedades y patronatos, "porque perjudica el interés general" y provoca "una situación de bloqueo importante", ha sentenciado.

En su intervención en el pleno, Pablo Muñoz ha dicho a la oposición que son ellos quienes están bloqueando la gestión municipal. "Están intentando hacer una reforma de la ley que votaron por la vía de los hechos. Si no están de acuerdo con la Ley de Capitalidad modifíquenla o si no acátenla", ha aseverado.

"Están intentando y consiguiendo obstruir y perjudicar a terceros", ha recalcado Muñoz. Ha detallado que en el IMEFEZ siete entidades sociales "estén en dique seco" y en cultura, varios proyectos "están en un dique seco", como otras acciones de turismo, deporte, "una detrás de otra y no solo lo hacen en sociedades sino también en los patronatos".

"Están perjudicando el interés general de manera clara y solo nos queda pedir el auxilio judicial", ha sentenciado, para pedir al resto de grupos que "salgan de este entuerto que tienen porque por quererle dar una patada en el trasero a ZEC se la están dando a toda la ciudad y a estas entidades, esto va de cumplimiento de acuerdos políticos y de no perjuicios a terceros".

REPROBACIÓN AL GOBIERNO

Muñoz ha contestado de este modo a la moción presentada por el PSOE, y que ha sido aprobada con el voto a favor de PP, Cs y CHA y en contra de ZEC, por la que se reprueba al gobierno de la ciudad "por su actitud obstruccionista, expresada en el hecho de que casi dos meses después no se hayan requerido los informes preceptivos para su posterior aprobación por el pleno de lo dispuesto en los puntos 1, 2 y 3 de la moción P-4319/2018 aprobada por el pleno del 2 de mayo de 2018", sobre las transferencias a sociedades y patronatos.

Además, la propuesta requiere al Gobierno de Zaragoza que proceda, con carácter inmediato, a culminar el citado expediente para su aprobación, mediante un pleno extraordinario a celebrar tan pronto como sea posible, y se insta a la Secretaría General del Pleno a que emita informe sobre las posibles responsabilidades en las que pudiera incurrir el gobierno o sus órganos directivos y superiores como consecuencia de incumplir el mandato previsto en el artículo 71 de la Ley 39/2015 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

El portavoz del PSOE, Carlos Pérez Anadón, ha señalado que el equipo de gobierno no ha dado ningún paso "dos meses después de que los concejales declararan la no disponibilidad de una serie de partidas presupuestarias", decisión que se adoptó "no porque quisiéramos interferir en ninguna actuación del ayuntamiento, sino después de la actuación 'manu militari' del equipo de gobierno con las sociedades municipales".

"En dos meses hemos hablado de bloqueo, de irresponsabilidad y de la muestra clara del talante de este gobierno, con amenazas infundadas al resto de concejales de la oposición", ha alertado, exigiendo que ZEC explique "qué ha sucedido en estos dos meses".

Pérez Anadón ha observado que "la cacicada de decisión que tomaron les perseguirá hasta el final de su mandato", y ha criticado que después de aprobarse la moción en marzo no se haya puesto en marcha dos meses después. Ha advertido de que podría ser necesario convocar otro pleno extraordinario "por sus actitudes caciquiles".

MOCIÓN DE CENSURA O CUESTIÓN DE CONFIANZA

El portavoz del PP, Jorge Azcón, ha exigido conocer por qué ZEC ha llevado a los tribunales este asunto. "Llevo tantos años oyendo a los partidos de izquierda tirarse a las entidades sociales a la cara que dan pena", ha lamentado.

Azcón ha coincidido en la conveniencia de reprobar al gobierno, pero también ha valorado que sería necesario "reprobar a los partidos de izquierdas que pusieron este gobierno".

"Después de reprobar al alcalde y al equipo de gobierno, qué van a hacer ustedes para que esto cambie", ha preguntado, al indicar que se pueden hacer dos cosas "o una moción de censura o una cuestión de confianza", pero ha estimado que el secretario general del PSOE aragonés y presidente de la Comunidad, Javier Lambán, no quiere presentar una moción de censura y ZEC "no sabe ni defenderse, porque si tuviera capacidad hubieran presentado una cuestión de confianza", ha sostenido Azcón.

"Disfrute del año que le queda", ha recomendado al alcalde Pedro Santisteve, a quien ha dicho que "si tuviera valentía y no fuera un cobarde presentaría una cuestión de confianza y el PP no le otorgaría su confianza.

"Ustedes se montan los líos entre los partidos de izquierdas porque les importa mantener los sillones, los problemas de los ciudadanos quedan en un segundo lugar", ha alegado.

Muñoz (ZEC) ha contestado a Azcón que "no tenemos que presentar una cuestión de confianza porque no veo pérdida de confianza, estamos sacando las cosas y nos las van aprobando, pero presente usted --ha dicho a Azcón-- una moción de censura, no vaya a ser que sea la última vez que la puede presentar".

FATÍDICA DECISIÓN

El portavoz de CHA, Carmelo Asensio, ha estimado que la moción "es muy pertinente tras la fatídica decisión" tomada por ZEC el pasado 9 de febrero, "una decisión extraordinariamente grave y sin precedentes, que son incapaces de justificar, de dejarnos con una mínima representación a los grupos en las sociedades públicas".

Asensio ha recordado que "como consecuencia del golpe del 9F se hizo un pleno extraordinario el pasado 2 de marzo donde se aprobaron mociones para restablecer la normalidad democrática y hacerles reflexionar", pero el gobierno "no ha tenido la dignidad de remitir el expediente de esas mociones al interventor general para que se hagan efectivas, incidiendo de manera muy grave en el normal funcionamiento de la vida de este ayuntamiento".

Ha deseado conocer las responsabilidades en las que ha podido incurrir el gobierno por no cumplir con sus obligaciones y ha emplazado a ZEC a que explique en qué sentido ha recurrido a los tribunales en esta materia.

La portavoz de Cs, Sara Fernández, ha lamentado el "ninguneo" que realiza ZEC de los derechos democráticos del resto de grupos. La iniciativa del PSOE presentada en marzo pretendía "recuperar el control plenario de las transferencias que se hacen a las sociedades y organismos autónomos", y ha criticado de nuevo "la actitud caciquil del alcalde y su gobierno y frente a sus decisiones dictatoriales van a encontrar nuestra defensa democrática".