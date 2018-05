Pulpop Festival cierra cartel con Los Punsetes ,The Pains Of Being Pure At Heart, Cooper o Ángel Stanich

El Pulpop Festival, que se celebra los días 6 y 7 de julio en Roquetas de Mar (Almería), ha cerrado su cartel definitivo con la incorporación de Norek y The Yellow Melodies.

Así, Los Punsetes, Apartamentos Acapulco, Ángel Stanich, Cooper, The Pains Of Being Pure At Heart, Perro, Loudly, Dj Jota Pop y Jj Sprondel, ganadores del certamen de 2017 son los principales reclamos del evento, gratuito.

La organización ha informado en un comunicado, asimismo, de la incorporación del amenizaje de Don Gonzalo Dj que dará una sesión de aperitivo que tendrá lugar el día 7, a las 13,00 horas, junto el Chiringuito La Cabaña.

La Plaza de Toros de Roquetas de Mar (Almería) acogerá los día 6 y 7 de julio, un total de once actuaciones en directo más la final del concurso de grupos emergentes prevista para el viernes.

El Pulpop Festival es uno de los festivales indies más veteranos del Sur de Andalucia, caracterizado por el apoyo a bandas locales de la Provincia y por programar un cartel de lujo con las formaciones más determinantes del momento.

A la programación, se suman igualmente nuevos valores con la celebración del concurso de bandas, siendo esta la tercera convocatoria, donde los finalistas tendrán la posibilidad de actuar junto con las bandas del momento.