Madrid. el pp y cs critican que ahora madrid apoye a arce y no a la policía municipal

4/05/2018 - 14:49

MADRID, 04 (SERVIMEDIA)

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la de Ciudadanos, Begoña Villacís, criticaron este viernes que Ahora Madrid haya apoyado a la concejala presidenta de Usera y Arganzuela, Rommy Arce, en su declaración ante el Juzgado de Instrucción número 12 de la provincia por el presunto delito de injurias y calumnias que cometió contra la Policía Municipal al vincularla con la muerte del mantero senegalés Mame Mbayé.

Almeida, que acudió a la presentación del programa de las fiestas de San Isidro en la rosaleda del Parque del Oeste, señaló que "lo lógico es que el equipo de gobierno apoyar a la Policía Municipal y no a Rommy Arce", pero que de momento no ha "visto ni una manifestación de apoyo a la Policía Municipal", mientras que concejales de Ahora Madrid han acompañado a Arce en su declaración o han firmado un manifiesto en su apoyo. Todo ello le parece "triste para la credibilidad del Ayuntamiento".

Además, Almeida recriminó a Arce no haber respondido a las preguntas de la acusación, los dos sindicatos policiales que presentaron la querella, y recordó que la alcaldesa, Manuela Carmena, estableció cuando tuvieron que declarar Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer por el caso del Open de tenis que hacerlo "era oligacion de todo buen concejal y aclarar todas las dudas", como sí hicieron los dos últimos.

"¿Por qué Rommy Arce se acoge a su derecho a no declarar?", preguntó el portavoz del PP, insistiendo en que si Carmena quiere reconocer a la Policía Municipal, como ha prometido hacer, "lo tiene muy fácil: cesar a Rommy Arce", en cumplimiento del propio Código Ético de Ahora Madrid.

A su vez, Villacís insistió en sus críticas a Arce por el tuit en el que incluyó en una misma enumeración la muerte de Mbayé y el asesinato racista de Lucrecia Pérez, lo que a su juicio hizo que los agentes de la Policía Municipal que acudieron a controlar los disturbios de Lavapiés lo hicieron "con una diana encima" que les catalogaba como asesinos. Por ello, entiende que Arce "no puede estar ni un minuto más en su puesto", como tampoco su compañero el delegado de Salud, Seguridad y Emergencias, Javier Barbero, "el más denostado" en su puesto. "Pero aquí no dimite nadie", lamentó.

Carmena, preguntada al respecto al término de la presentación de la programación de San Isidro, afirmó no haber hablado con Arce ante su declaración judicial, en tanto que la portavoz del PSOE, Purificación Causapié, corroboró la resolución judicial de que el tuit de Arce no puede considerarse delito de odio, pero admitió que es "importante que la Justicia determine si hubo algú n tipo de calumnia o no se ha trasladado un menseje positivo a la sociedad", por lo que prefirió esperar a ver "qué determina la Justicia".

(SERVIMEDIA)

04-MAY-18

KRT/gja