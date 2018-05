La vicesecretaria de Igualdad del PSRM cuenta en la campaña de Twitter #cuéntalo que fue violada con 19 años

4/05/2018 - 15:26

La vicesecretaria general de Economía, Igualdad de Género y Políticas Municipales, Gloria Alarcón, ha publicado un tuit con el hashtag #cuéntalo en el que explica que fue violada con 19 años, a fin de ayudar a otras mujeres a dar el paso.

MURCIA, 4 (EUROPA PRESS)

El tuit dice así: "Tenía 19 años y era virgen. Sucedió en la fiesta más popular de Murcia. Me violó un conocido. Solo le dije "no me hagas daño". Fui al hospital. No denuncié. Me costó años recomponerme. Que entiendan los hombres que un No es No y que lo que vaya más allá es agresión sexual".

Alarcón, profesora Economía Aplicada de la Universidad de Murcia, doctora en Derecho y perteneciente al Foro Feminista, según ha publicado en su cuenta, ha querido visibilizar lo ocurrido y dar muestra así a otras mujeres de que "no estás sola", como reza el lema de la campaña. "Mi manada me acompaña porque soy manada de otras. Juntas somos muchas y vamos a cambiar el mundo. Ya lo estamos haciendo", ha escrito.

En respuesta a compañeras que no han dudado en darle su apoyo, ha señalado que "somos valientes, ¿o qué nos queda? Como mínimo, tu responsabilidad por tu hija, la mía por mi hijo y así, nuestra responsabilidad con toda la humanidad".

En otro tuit ha mencionado que "necesitamos políticas públicas para resolver este inmenso problema", así como que "tenemos la responsabilidad política y la obligación moral de cambiar este mundo", en respuesta al secretario general del PSRM, Diego Conesa, quien ha destacado su valentía. "Vamos a seguir defendiendo la igualdad y el respeto hacia las mujeres. Hoy y siempre, #cuéntalo, porque no estás sola".