La CHG aprueba un desembalse de 1.100 hm3 y se garantiza una dotación de 5.000 metros cúbicos por hectárea

4/05/2018 - 15:33

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha aprobado undesembalse de 1.100 hectómetros cúbicos para el riego de los cultivos del Sistema de Regulación General durante la nueva campaña de riego, que garantiza una dotación máxima de 5.000 metros cúbicos por hectárea.

SEVILLA, 4 (EUROPA PRESS)

Así se ha aprobado este viernes en la Comisión de Desembalse de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, celebrada este viernes en Sevilla, una decisión que ha sido valorada y apoyada por las organizaciones de regantes presentes en dicho órgano.

Justo antes de comenzar dicha comisión de desembalse, el presidente de la CHG, Antonio Ramón Guinea, ha reconocido a los periodistas que "se ha pasado a respirar mucho", ya que "estábamos en una situación muy comprometida, con unos volúmenes de reserva muy bajos y con una situación meteorológica que no permitía nada bueno".

Ha resaltado que "afortunadamente marzo nos ha regalado 350 litros por metro cuadrado de lluvia, alcanzando una situación de casi normalidad". "La situación general de cuenca es de normalidad y existe un cambio importantísimo del panorama", ha añadido Guinea.

Ha precisado que la cantidad que se desembalse "es un poco menos de lo normal, pero es que este año ya no es normal, aunque la lluvia haya facilitado las cosas". Así, ha recordado que "seguramente hay cultivos diferentes, porque la falta de lluvias no ha permitido a los agricultores lanzarse a ciertas aventuras, y además llevamos un par de meses en los que, viendo otros años, ya se habían producido desembalses, y este año todavía no".

No obstante, considera que con ese volumen de desembalse "conseguiremos un funcionamiento prácticamente normal", toda vez que "hablamos de casi el doble de lo previsto hace unos meses, de 600 hectómetros cúbicos".

Guinea ha advertido de que "la próxima sequía vendrá, por lo que tenemos que seguir actuando dentro de esa normalidad y alegría, aunque hay que seguir manejando el agua con mucha prudencia".