Profesionales debatirán en BIT Audiovisual sobre televisión híbrida, nube, 4K y redes 5G

4/05/2018 - 15:58

El Salón profesional de la Tecnología Audiovisual, BIT Audiovisual, organizado por Ifema del 8 al 10 de mayo en Feria de Madrid, contará con un extenso programas de Jornadas Técnicas en las que destacados profesionales compartirán en un formato dinámico y orientado al debate su visión y experiencias en cuanto a tecnologías, modelos de negocio y perspectivas de futuro.

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

El programa se presenta, en esta edición, organizado en cuatro áreas temáticas dedicadas respectivamente al broadcast, corporativo y digital signage, cine y publicidad.

Las Jornadas, que se abrirán todas las mañanas a las 10.30 horas con una mesa redonda, arrancarán el día 8, con la mesa dedicada a analizar el acuerdo histórico firmado entre RTVE, Atresmedia y Mediaset para impulsar una plataforma unificada bajo estándar HbbTv.

Participarán en este coloquio, Pere Vila, director de Planificación e Innovación Tecnológica de RTVE; Arturo Larraínzar, director de estrategia de Atresmedia, y Eugenio Fernández, director de la división de Tecnología y Operaciones en Mediaset España y Xavier Redón, Product Manager en Cellnex Telecom.

Por vez primera, la Corporación pública y los dos principales grupos audiovisuales del país se unen en una iniciativa que pretende asentar las bases de la distribución de contenidos y servicios en base a la televisión híbrida.

El miércoles, 9 de mayo, se presentará el proyecto Journalism Innovation Hub de RTVE centrado en la producción integral de televisión, radio y multimedia. En la mesa estarán presentes Carmen Pérez Cernuda, subdirectora de innovación de RTVE; José Luis García Cabrera, director de Servicios Audiovisuales de TSA; Javier Encinas, Innovation & Media Solutions en VSN.

El último día, 10 de mayo, BIT Audiovisual 2018 será el marco perfecto para reflexionar sobre el futuro del audiovisual en relación al impacto de las redes 5G, los servicios over the top (OTT) o el dividendo digital. En una mesa redonda moderada por Adolfo Rodero, Managing Director Communications and Media Industry-Accenture, participarán Jaume Pujol, director de estrategia de Cellnex Telecom; Alejandro Vega, director RTVE Digital; y varios representantes de broadcasters y operadores telco.

Sin duda, una de las tendencias emergentes en el sector es el auge de los eSports. BIT Audiovisual 2018 analizará, el 8 mayo a las 11.30 horas, el papel de las telco en este sector, a lo largo de una charla en la que participarán Francisco Asensi, experto en Innovación en contenidos, negocios digitales y nuevos modelos de entretenimiento digital, OTT y video; Borja Mengotti, brand manager y responsable proyecto eSports en Vodafone; Ricardo Sierra, coordinador de Deportes/eSports en Vodafone, y Álvaro Argüelles, director comercial de LVP Superliga Orange.

Otro de los puntos calientes en el sector es el impacto de la nube. Para hablar de los beneficios del cloud acudirá a BIT Audiovisual 2018 Rodrigo Mialdea, marketing digital y comunicación en SummuS Render, una empresa española que ha desarrollado un estudio virtual de animación basado en nube que ha sorprendido tanto a pequeños productores como a las grandes corporaciones de Hollywood (9 mayo 11.30 horas).