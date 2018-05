Juan Carlos Quer, cara a cara con el autor confeso de la muerte de su hija: "No ha sido capaz de sostenerme la mirada"

4/05/2018 - 16:46

Asegura que el "trágico desenlace" de Diana "merecerá la pena" si se evita "poner nuevos cadáveres encima de la mesa"

RIBEIRA (A CORUÑA), 4 (EUROPA PRESS)

Visiblemente emocionado, Juan Carlos Quer abandonó en la tarde de este viernes los juzgados de Ribeira (A Coruña), donde ha podido asistir a una vista en la que ha estado cara a cara con el autor confeso de la muerte de su hija Diana, aunque sin lograr su objetivo de "mirarle a los ojos": "No ha sido capaz de sostenerme la mirada".

Horas antes, el padre de Diana llegó a la sede judicial en compañía de su abogado, Ricardo Pérez Lama, con la intención de asistir a la vista en la que se ha comunicado a las partes que el caso será juzgado por un jurado popular y se han podido concretar las imputaciones.

Ya a su llegada, Juan Carlos Quer aseguró que estaba allí "en nombre" de Diana y expresó su deseo de poder "mirar a los ojos" a 'el Chicle'. Finalmente, el juez ha permitido que asistiese a la vista, pero esa mirada no se ha producido.

"Ha bajado en todo momento la cabeza, aunque he intentado cruzar la mirada con él. En modo alguno ha sido capaz de sostenerme la mirada, porque no tiene capacidad de hacerlo", ha dicho Juan Carlos Quer, que ha calificado este trance de "muy doloroso". "Esos depredadores sexuales solo actúan contra seres que no se pueden defender", ha sentenciado.

REPRESENTANDO A DIANA

El padre de la víctima ha viajado hasta Galicia "representando" a Diana y "a todas las mujeres y jóvenes de este país". "Para decir que hasta aquí hemos llegado", ha destacado, reclamando de nuevo el mantenimiento de la prisión permanente revisable para no "seguir sacando a la calle a delincuentes que, sistemáticamente, reinciden".

Para Juan Carlos Quer, un sistema judicial excesivamente "garantista" está "desprotegiendo" a las víctimas, por lo que ha pedido "a todos los ciudadanos españoles que quieran proteger a sus hijos" que apoyen su causa por el mantenimiento de la prisión permanente revisable.

En este sentido, ha deseado que la muerte de su hija marque "un antes y un después" en esta cuestión y que de ella salga "un movimiento civil, al margen de posicionamientos políticos" para "pedir protección para nuestros hijos". "Ese es el legado de Diana, merecerá la pena su trágico desenlace si conseguimos con ello evitar el poner nuevos cadáveres encima de la mesa", ha sentenciado.