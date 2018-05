MedioAmbiente.- La Junta invierte 221.000 euros en las obras del punto limpio de recogida de residuos de Luque

4/05/2018 - 17:08

El delegado de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta en Córdoba, Francisco de Paula Algar, acompañado por la alcaldesa de Luque, Felisa Cañete, han visitado las obras para la construcción del nuevo punto limpio de recogida de residuos urbanos de la localidad, para conocer de primera mano los trabajos que se están llevando a cabo, a los que la Administración autonómica ha dedicado más de 221.000 euros.

LUQUE (CÓRDOBA), 4 (EUROPA PRESS)

Según ha resaltado Algar, "gracias a la capacidad que tendrá el nuevo punto limpio de recibir 500 toneladas anuales de residuos, facilitará a la ciudadanía contribuir a una mejor gestión de los residuos generados y a la conservación del medio ambiente de la zona, por eso es fundamental la construcción de este punto limpio en el municipio".

Asimismo, ha recordado que "en un punto limpio municipal no se debe depositar residuos de origen industrial ni de otras actividades económicas, sean peligrosos o no, sino solo los residuos domésticos aportados por la ciudadanía que no deben ser depositados en los contenedores habituales situados en la vía pública, siendo sancionable depositar residuos en lugares no habilitados para ello".

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio adjudicó las obras del punto limpio por un importe de 221.812 euros, financiada al 80 por ciento con fondos europeos Feder. La instalación, que ocupará una superficie de 2.000 metros cuadrados, generará alrededor de 407 jornales.

Algar ha agradecido al Ayuntamiento de Luque la disposición de tres parcelas colindantes para la construcción del nuevo punto limpio, de las cuales, después de analizar las diversas posibilidades de éstas para albergar los distintos elementos que componen el punto limpio, así como ver la facilidad de maniobra de los vehículos, se utilizarán dos de las tres ofertadas".

Por su parte, la alcaldesa de la localidad, Felisa Cañete, ha señalado que las obras que comenzaron hace unos meses "se han visto un poco ralentizadas por el tema de las lluvias". La regidora luqueña ha agradecido "el compromiso de la Junta de Andalucía con Luque" y ha apuntado que "muy pronto los luqueños podrán hacer uso de estas magníficas instalaciones".

Los trabajos que se están llevando a cabo para la construcción de este nuevo punto limpio consisten en la construcción de muros de contención, la caseta de control, nave para almacenamiento de residuos especiales e infraestructuras para saneamiento, abastecimiento de agua y suministro eléctrico, así como tareas de cerramiento y pavimentación.

Igualmente, se dispondrá de carteles informativos del tipo de residuos a depositar por toda la instalación, y se delimitarán las distintas zonas de uso dentro del punto limpio.

MUELLE DE DESCARGA

El nuevo punto limpio de Luque contará con un muelle de descarga con tres contenedores metálicos para recogida de maderas, metales y restos de poda y jardinería, y otro contenedor para escombros. Asimismo, tendrá una zona exterior con contenedores para la recogida selectiva de vidrio, textil, papel, cartón y plásticos, y una área cubierta, con contenedores específicos para los residuos especiales y de aparatos eléctricos y electrónicos.

La construcción de este punto limpio se enmarca dentro del Plan Director Territorial de Gestión de los Residuos No Peligrosos de Andalucía 2010-2019, contando para ello con la colaboración del Ayuntamiento de Luque que se encargará de la gestión una vez que finalicen las obras.

En los últimos años la Junta de Andalucía ha construido 12 puntos limpios en la provincia de Córdoba, y se están construyendo otros puntos limpios en Montilla, Priego de Córdoba y Fuente Obejuna.