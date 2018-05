El Govern y plataformas de Baleares y Valencia "suman esfuerzos" para reivindicar más financiación autonómica

4/05/2018 - 17:07

La presidenta del Govern, Francina Armengol, se ha reunido este viernes con los representantes de las plataformas 'Per la reforma del sistema de finançament' de Baleares y 'Per un finançament just' de la Comunidad Valenciana para "sumar esfuerzos" y, así, reivindicar más financiación autonómica.

PALMA DE MALLORCA, 4 (EUROPA PRESS)

Según el Govern, a la reunión también han asistido la vicepresidenta y consellera de Innovación, Investigación y Turismo, Bel Busquets, y la consellera de Hacienda y Administraciones Públicas, Catalina Cladera.

Busquets ha destacado esta reivindicación de los dos territorios, que es "importante para el bienestar de los ciudadanos", y ha asegurado que "una buena financiación significará un buen autogobierno".

Asimismo, las dos plataformas han programado una serie de actos durante este viernes para intercambiar experiencias y opiniones con el objetivo de trabajar en la "sensibilización y concienciación de la ciudadanía" sobre la situación de la financiación autonómica y exigir al Gobierno central "un cambio radical de su postura", según han explicado este viernes en declaraciones a la prensa.

De este modo, la consellera Caldera también asiste al acto público organizado por ambas plataformas que tiene lugar a partir de las 17.00 horas en la sede del sindicato UGT en Palma y en el que participan también las 65 entidades que conforman 'Per la reforma del sistema de finançament'.

Cabe recordar que un grupo promotor -compuesto por CCOO, Col·lectiu Aurora Picornell, Faavv-Palma, FAPA-Mallorca, Fundacions Darder-Mascaró, Fundació Gabriel Alomar, OCB, Pimem, STEI, UGT, UPM, USO- ha puesto en marcha este 2018 en Baleares la campaña 'Uneix-te per un bon finançament', cuya finalidad es organizar actos de debate y divulgación y promover todo tipo de iniciativas en los municipios de las Islas para concienciar a la sociedad civil y a las instituciones sobre la situación de la financiación autonómica.