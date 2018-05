Torremolinos celebra durante dos fines de semana la Ruta del Rock con 42 bandas que actuarán en 47 locales

4/05/2018 - 17:37

La localidad malagueña de Torremolinos acogerá los dos próximos fines de semana la celebración de la VI Ruta del Rock con un programa que incluye a 42 bandas de muy distintas tendencias que actuarán en 47 locales.

TORREMOLINOS (MÁLAGA), 4 (EUROPA PRESS)

Organizada por la Concejalía de Promoción Cultural, en colaboración con la Asociación Cultural Jammin Friends de Torremolinos, las fechas de la VI Ruta del Rock serán del 11 al 13; y del 18 al 20 de este mes de mayo --en ambos casos de viernes a domingo--.

Según han informado desde el Consistorio en un comunicado, los viernes y sábados el horario de actuaciones irá desde las 19.00 hasta las 23.00 horas, y los domingos de 17.00 a 21.00 horas.

El programa y duración de los conciertos se ha realizado de forma que permitirá a los amantes y aficionados a la música efectuar una ruta por distintos locales y con diversas ofertas musicales --soul, funky, reggae, jazz, pop, rock y flamenco-- dentro de cada una de las franjas horarias.

Con dos ediciones anuales, una invernal (noviembre-diciembre) y otra de primavera, en esta edición la Ruta del Rock multiplica el número de locales que se suman a este ciclo de conciertos, que pasa de 30 a 47.

La VI Ruta del Rock vivirá su primera jornada el viernes, 11 de mayo. Once locales serán el escenario de los once primeros conciertos del cartel.

Ese día actuarán en La Cervezoteca los Moonshiners Sun Coast --19.00-20.00 horas--, en Manhattan lo hará Rafael 'El Extremeño', en el mismo horario; mientras que en la Terraza del Hotel Los Jazmines estarán a las 20.00 horas En 3 Minutos y en el Mg Jamón de la plaza de Andalucía el concierto lo protagonizarán Los Copiones de 20.00 a 21.00 horas.

El itinerario musical de ese día seguirá en la franja desde las 20.00 hasta las 22.00 horas por el Café Kuduro que recibe a Los Ejecutivos, la Pizzería-Restaurante La Palette que contará con la actuación de Jesús Palma, La Perla Lounge donde estarán Los Pebbles & Cavernícolas.

En horario de 21.00 a 22.00 horas los conciertos del viernes inaugural tendrá como protagonistas también al bar de tapas La Pepa, donde acudirán Los Money Makers, el Café el N.A. y la actuación de Toba Gutiérrez, el local Black Velvet y el concierto de Nico Sabatini & Albor Band y el LBK Food+Drinks donde actuará Jukebox.

El sábado 12 y el domingo 13 de mayo serán nueve y cinco locales, respectivamente, los que se sumen como escenarios de la VI Ruta del Rock en el primer fin de semana de la programación.

Los protagonistas del sábado serán el Restaurante Colonia con Stelvis --tributo a Elvis Presley--; el bar El Abuelo con Spotlive Band; el restaurante Caballo Andaluz con el dúo Pianoforte; el bar Charly con Andrés Pino; el Purobar y la actuación de Raúl Benítez; el Bar Amsterdam donde estarán Tren Shots & K.O; la Taberna Flamenca Pepe López con el Grupo Los Cabales; el gastrobar Con 2 Huevos por donde pasará el Grupo Ankares y Gordito y; finalmente, la cervecería Twister donde se subirá al escenario The Fever Band.

El domingo se pondrá fin al primer fin de semana de conciertos con un horario adelantado de 17.00 a 21.00 horas, cuando actuarán los Another F*** Band en el Pub Branigans; José Satorre lo hará en el Arena Resto Bar; la Ubuntu Reggae Band en El Horno Beach; los Bert Blackmont & The Bucks en La Gamba Alegre y el Cuadro Flamenco del Tato en el Palacete Flamenco del Tato.

CONCIERTOS MÁS EL SIGUIENTE FIN DE SEMANA

Otros 22 locales más y otras tantas bandas cogerán el relevo el siguiente fin de semana --18, 19 y 20 de mayo-- como escenarios de la VI Ruta del Rock.

Once lo harán el viernes 18 y serán el Restaurante La Langosta, La Luna Egipcia, el Café Bar Central, Telepizza, Mg Jamón Carihuela, Papagayo, Bar Garfield's, Makalolo Burguer & Grill, The Galloping Major, Íkaros y Kibo. Otros nueve locales lo harán el sábado 19, en concreto lamo 43, Pizzería La Favorita, Guinnn's Sport Bar, La Eskinita, Heineken Corner, The Pink Elephant, Mejor con Reserva, Loft del Mar y Peggy Sue's.

El ciclo llegará a su término el domingo, 20 de mayo, con las últimas actuaciones en La Playa Summer Club y en el Chopp Playamar, según han concluido.