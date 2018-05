Kofi Annan celebra la disolución de ETA con el lema de los presos y la estelada catalana

La cuenta en Twitter de Kofi Annan, el exsecretario general de Naciones Unidas, ha difundido este viernes a través de sus redes sociales un mensaje en apoyo a la "reconciliación" en Euskadi tras la disolución de ETA al que se ha adjuntado una foto de un balcón en el que aparece en primer término el cartel a favor del acercamiento de los presos etarras junto a la estelada catalana de fondo, lo que ha generado controversia en la red.

"El conflicto raramente se resuelve a través sólo de las fuerzas armadas, la disolución de ETA demuestra que el diálogo político es clave para construir la paz", ha publicado la cuenta oficial de Annan en paralelo al acto de los denominados 'mediadores internacionales' celebrado este viernes en Cambo (Francia).

En opinión de Annan, que a diferencia de la Conferencia de Aiete en 2011 no ha asistido esta vez al acto celebrado en Francia, aún queda "mucho por hacer para lograr la reconciliación". Pese a ello, ha señalado en Twitter que "este es un día histórico que debe celebrarse en toda Europa".

El exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional y exgobernador del Banco de Francia, Michel Camdessus, ha leído este viernes en Cambo una declaración de Kofi Annan en la que el exsecretario general de Naciones Unidas insistía en esta idea al considerar que queda «mucho para sanar heridas» tras el anuncio de ETA de disolución.

En su breve declaración leída, Kofi Annan ha defendido que la disolución de ETA "marca el final de una historia difícil de España". "Vivimos una jornada histórica que pone fin al último conflicto armado de Europa. Este día se tendría que celebrar en toda Europa", ha concluido.

Conflict is rarely solved through force of arms alone - the dissolution of #Eta shows that political dialogue is key to building #peace. While there is much to be done towards reconciliation, this is an historic day which should be celebrated across Europe https://t.co/Hamdf8TpOw pic.twitter.com/ylqM47iRLM