Pleno.- El PP se queda solo en su intención de paralizar e investigar dos contratos en Juslibol

4/05/2018 - 18:17

El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha rechazado esta tarde una moción de urgencia defendida por el PP, con el voto en contra de ZEC, PSOE, Cs y CHA, por la que se instaba al gobierno de la ciudad a paralizar los contratos de 'Asistencia técnica redacción proyecto: segunda fase cubrimiento acequia Juslibol' y 'Asistencia técnica redacción proyecto talud y acondicionamiento Cl Campamento en Juslibol' y se solicitaba la apertura de una investigación interna sobre el incumplimiento de los pliegos de condiciones en sendos procesos de contratación.

ZARAGOZA, 4 (EUROPA PRESS)

El concejal del PP, Pedro Navarro, ha recordado que recientemente el gobierno de la ciudad adjudicó estos dos contratos por 10.652 euros. Los pliegos de condiciones elaborados para estos procesos de contratación exigían a los licitadores la posesión del título de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, pero la adjudicación se realizó a dos personas que no contaban con dicha titulación, sino que son ingenieros civiles.

Navarro ha advertido de que se presentaron nueve licitadores a este proyecto, "todos ellos ingenieros de caminos, menos dos, el señor Enrique de la Rosa y su compañera de despacho". "Da la casualidad de que de la Rosa es miembro de la coordinadora de Zaragoza en Común, coordinador de la plataforma Ahora en Común y hasta el año pasado portavoz del colectivo Pedalea", así como ha asegurado que "mantiene una relación" con la presidenta de las Cortes de Aragón, Violeta Barba.

"Van a esgrimir un informe jurídico redactado en las últimas horas, pero tengo dos informes jurídicos que nos dan la razón; esto apesta", ha dicho tajante el concejal del PP al equipo de gobierno de Zaragoza en Común, para agregar que, además, este es el primer contrato en el ayuntamiento "al que se presenta de la Rosa y se lo dan, que ojo tiene la criatura", ha espetado irónico.

El portavoz de ZEC, Pablo Muñoz, ha avanzado que entregarán el expediente con toda la información a todos los grupos, lamentando que "intente meternos a todos en el mismo saco, pero no es verdad, no cuela, no lo intenten que en este tema no hay agua, se han tirado y no hay agua ni nada que hablar en este tema".

Ha acusado a Navarro de ser "experto en unir mentiras y medias verdades", aclarando que en los pliegos se hablaba de un equipo que impulsaría el proyecto, "en ningún momento en ninguna parte de los pliegos se establecía ningún límite a la cualificación que tenía que tener el técnico".

En el punto siete sí se habla de cómo presentar el proyecto, en cuanto al formato y el nombre del ingeniero de caminos, pero los técnicos municipales aseguran que "en ningún caso" se quería limitar la participación en el contrato y "jurídicamente no hay ningún problema", ha insistido, para remarcar que la adjudicación es "legalmente correcta".

"MUCHAS DUDAS"

La concejal del PSOE, Lola Ranera, ha avanzado que solicitarán el expediente completo porque "hay muchas dudas". Ha estimado que los contratos menores en el consistorio "van en contra de la transparencia" y ha solicitado conocer todas las ofertas técnicas y económicas de todos los licitadores "con todo el expediente, para que no nos quede a nadie ninguna duda".

El concejal de Cs, Alberto Casañal, ha coincidido en que "son muchas casualidades cinco casuísticas para que este señor se haya llevado este contrato", pero los informes técnicos "nos dicen que se ha procedido correctamente", por lo que "nos cuesta entender que en unas cláusulas ponen unas cosas y luego se dice que eso así no es", si bien ha sostenido que los expertos "saben de sobras cuál es la interpretación de la ley"

El portavoz del grupo municipal de CHA, Carmelo Asensio, ha admitido que estos dos contratos menores y su adjudicación "merecen ser debatidos". "Nos interesa velar porque en el ayuntamiento se utilice de la forma más apropiada posible esta figura del contrato menor y ustedes nos han dado información con cuentagotas y justo a tiempo, en el último minuto".