PSOE pide a Igual que "deje de mentir" sobre la Virgen del Mar, que no es fiesta por decisión de ella

4/05/2018 - 18:29

El Grupo Municipal del PSOE de Santander ha pedido a la alcaldesa, Gema Igual (PP), que "deje de mentir" sobre la fiesta de la Virgen del Mar, que se celebrará el 21 de mayo, y que no es fiesta local "única y exclusivamente porque así lo ha decidido ella misma".

SANTANDER, 4 (EUROPA PRESS)

El secretario de Organización del PSOE y portavoz adjunto en el Ayuntamiento de Santander, Daniel Fernández, así lo ha señalado en un comunicado en el que ha avisado a Igual de que "la reiteración de una misma falsedad en el tiempo no hace que sea verdad" y ha asegurado que los vecinos de Santander "saben perfectamente" cómo se establecen los calendarios festivos tanto regional como local.

"Llevan tres años mintiendo e intentando generar una polémica sobre la fiesta de la Virgen del Mar, engañando a los vecinos de San Román y de todo Santander para justificar que ese día no es fiesta local", ha subrayado el concejal del PSOE.

En este sentido, el número dos de los socialistas santanderinos ha señalado que todos los ayuntamientos de España tienen por ley dos días de fiesta local, al igual que el Gobierno de Cantabria solo tiene potestad de establecer dos días de fiesta regional.

"Esta es la realidad para todos los ayuntamientos de Cantabria y le pido a la alcaldesa que trabaje en solucionar los muchos problemas que está generando con su gestión y no en generar polémicas absurdas", ha enfatizado Fernández.

Asimismo, el concejal ha apuntado que, al igual que el Gobierno ha decidido que el Día de las Instituciones (28 de julio) y la Virgen de la Bien Aparecida (15 de septiembre) sean fiesta regional, el Ayuntamiento de Santander ha decidido que lo sean el Día de Santiago Apóstol (25 de julio) y el Día de los Santos Mártires (30 de agosto).

"Si la alcaldesa decide que la Virgen del Mar no sea festivo debe explicárselo a los vecinos de San Román y de todo Santander y no lanzarles contra el Gobierno regional, que es oportunista e irresponsable", ha considerado el edil, que ha insistido en que elegir los festivos es "una elección" y "cada administración tiene sus criterios para decidir por qué elige unos días y no otros".

"Podemos estar más o menos de acuerdo pero debe imperar el mismo respeto porque todas las fiestas son importantes para cada municipio y no hay unas más importantes que otras ni se puede trasladar esa sensación", ha señalado.

De hecho, Fernández ha recordado "que otros días con mucha tradición y arraigo en Santander, como el Día del Carmen, se celebran con gran éxito y respaldo popular y, sin embargo, no son festivos y la alcaldesa no polemiza sobre ello".