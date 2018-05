Juan José Millás: "Mi idea de la literatura no es producir un discurso predecible sino desconcertar al lector"

4/05/2018 - 18:46

El escritor Juan José Millás (València, 1946) defiende que su "idea de la literatura no es producir un discurso predecible, sino desconcertar al lector". "Y para eso previamente me he tenido que desconcertar a mí mismo", afirma el autor, que añade que "lo previsible no tiene interés".

VALÈNCIA, 4 (EUROPA PRESS)

Así lo ha aseverado en una entrevista concedida a Europa Press con motivo de la presentación en València de su nueva novela, 'Que nadie duerma' (Alfaguara), protagonizada por una mujer con aires 'quijotescos' se lanza a recorrer Madrid en su taxi con la idea de encontrar a un hombre del que se ha enamorado.

Como es habitual en la producción de Millás, lo cotidiano se transforma en extraordinario. "En mi modo de trabajar --explica-- suelo partir de situaciones muy familiares en las que de repente aparece el misterio que, justamente, está en lo más doméstico".

En su opinión, "la obligación de todo buen escritor es desfamiliarizar al escritor de lo que le resulta familiar" con el fin de provocar en él una sensación similar "a la que experimenta un enfermo que se levanta de la cama tras muchos días en la cama, la de estrenar cuerpo y realidad".

'LA MANADA'

Preguntado por qué le desconcierta más en estos momentos, Juan José Millás ha ironizado al decir que sería más fácil decir lo que no le sorprende porque "estamos viviendo un momento delirante". Ha puesto como ejemplo la sentencia que condena por abuso sexual a los integrantes La Manada' y el voto particular del juez que pedía su absolución y que ha calificado "no de literatura técnica, sino pornográfica".

'Que nadie duerma' se construye también sobre un conjunto de paradojas que pretenden reflejar la "complejidad" del ser humano. El propio escenario en el que transcurre la acción, un taxi, es contradictoria, puesto que "el coche es, por un lado, un espacio cerrado que puede provocar claustrofobia pero, por otro, un lugar de libertad en el que hacer confidencias increíbles".

Finalmente, sobre la situación de la cultura y los índices de lectura, el autor ha reflexionado sobre el hecho de que "no todo se mide por la cantidad". "Los lectores --ha continuado-- han sido históricamente un grupo pequeño pero de masa critica, aquella gente que hace falta para que suceda algo; hasta ahora hay suficiente masa crítica para trasladar los valores de lo que leen a la sociedad porque poca gente ha leído a Dante, Shakespeare o Cervantes pero estamos empapados de ellos".

"Si esa masa crítica desparece sí estaríamos ante una sociedad no lectora, algo inimaginable y terrorífico", ha concluido.