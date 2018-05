La Xunta sitúa el seguimiento del paro en la justicia en el 15% y los sindicatos del comité convocan concentraciones

4/05/2018 - 18:54

Enlaces relacionados Los sindicatos convocan concentraciones de policías locales en CyL para exigir el decreto de la jubilación anticipada (21/03)

Las diferencias entre los representantes de los trabajadores persisten en una jornada en la que jueces y fiscales avanzan sus movilizaciones

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 (EUROPA PRESS)

El Gobierno gallego mantiene el seguimiento de la huelga de los trabajadores de la justicia en Galicia en un 15,18 por ciento, lo que se traduce en que un total de 421 funcionarios habrían secundado este viernes el paro indefinido, que cumplirá tres meses el lunes.

Por provincias, la Xunta sitúa la participación en un 11,75%; un 13,07% en Lugo; un 11,03% en Ourense; y un 21,38% en Pontevedra. Para estos datos considera que 204 funcionarios no acudieron al trabajo por ausencia justificada y 775 participaron en los servicios mínimos.

Entre tanto, rota la unidad sindical, las diferencias entre las centrales se han evidenciado una jornada más. En el comité de huelga se mantienen aliados SPJ-USO y los tres sindicatos (AXG-CUT, CIG y STAJ) que, en su día, se mostraron en contra del preacuerdo de la Xunta, al que la mayoría de los trabajadores dijeron no en la última votación.

Fuentes consultadas por Europa Press han explicado que articularon una postura conjunta y perfilaron un documento mientras confían en que la Xunta les vuelva a convocar para la mesa de negociación.

De hecho, CIG ha emitido un comunicado en el que explica que, junto con el resto de sindicatos que se mantienen en el comité, convoca concentraciones del sector de autonómica para el próximo lunes 7 de mayo a las 11,00 ante los edificios judiciales de las ciudades.

En las movilizaciones, que coinciden con el día en que se cumplirán los tres meses de huelga --90 días--, demandarán de la Xunta la negociación final de su acuerdo retributivo, para que se ponga fin al conflicto.

El secretario de CIG-Administración, Xabier Picón, ha responsabilizado al vicepresidente, Alfonso Rueda, por la actitud "incendiaria" que mantuvo desde que empezó el conflicto y ha exigido que se siente a negociar, que "no es una opción sino una obligación".

CSIF, UGT Y CC.OO.

Entre tanto, CSIF, UGT y CC.OO. mantienen su distancia con los otros cuatro sindicatos y han diferenciado sus posturas. Así, fuentes de UGT han apuntado que la Xunta debería convocar una mesa de negociación con todos los sindicatos, un marco sectorial de negociación en el que cada central manifieste su postura.

Está a la espera de lo que pueda ocurrir, como también sus compañeros. También CSIF compagina la espera con el debate interno y este viernes ha insistido en la mediación, al tiempo que ha advertido que, si esta propuesta no es aceptada por el comité, mantendrá las reuniones que considere con Xunta y agentes sociales para tratar de poner fin al conflicto.

CC.OO., en la línea de UGT, apuesta por una mesa de negociación con todos y ha ratificado que sus afiliados se reincorporan a la actividad, y que renuncian a formar parte del comité de huelga.

RUEDA SOLO SE REUNIRÁ PARA CERRAR EL CONFLICTO

Rueda, por su parte, se mostró este viernes dispuesto a sentarse para resolver el conflicto en la justicia, pero ha subrayado que solo tiene sentido hacerlo "con todos" los sindicatos, "no con un comité fracturado". Del mismo modo, ha incidido en que no aceptará "subastas" y en que, si se sienta, debe ser para "cerrar el acuerdo" y poner fin a una huelga indefinida que el próximo lunes 7 de mayo cumplirá 3 meses.

"Sentarse, si es para recuperar el dinero de la huelga, no tiene sentido sentarse. Si es para acabar con la huelga, con todos los sindicatos, sí; pero no con un comité fracturado. Si me siento es para cerrar el acuerdo, no para prolongarlo", ha aseverado el vicepresidente, en una entrevista con la Radio Galega, recogida por Europa Press.

JUECES Y FISCALES

En paralelo, jueces y fiscales han ido profundizando en sus movilizaciones con paros en la comunidad, que podrían derivar en una huelga si no hay una solución al conflicto antes del 22 de mayo.

De hecho, este 4 de mayo ha sido día de huelga, aunque no formalmente sí desde la perspectiva legal, ya que las asociaciones convocantes han recurrido a esta vía para dar cobertura a quienes decidieran acudir a la concentración que ha tenido lugar en Madrid.

Así, más de 200 jueces y fiscales se han concentrado este viernes ante el Ministerio de Justicia para reivindicar mejoras de sus condiciones laborales y pedir la dimisión del ministro Rafael Catalá por sus "injerencias", subrayan, en la labor de estos profesionales. "Tiene Catalá un problema singular", han vociferado.

Las cuatro asociaciones judiciales Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI), Juezas y Jueces para la Democracia (JJD), y las tres de fiscales la Asociación de Fiscales (AF), Unión Progresista de Fiscales (UPF) y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) están unidas y promueven estas movilizaciones.