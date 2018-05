Pleno.-Santisteve dice que la carta a los grupos sobre sociedades no amenaza sino advierte de sus obligaciones

4/05/2018 - 19:29

El alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, ha asegurado esta tarde que la carta enviada a los grupos de la oposición sobre las consecuencias para su patrimonio personal que se pueden derivar de su negativa a asistir a las reuniones de las sociedades y patronatos municipales no supone una amenaza sino un recordatorio de sus obligaciones legales como concejales.

ZARAGOZA, 4 (EUROPA PRESS)

Así lo ha aseverado Santisteve en contestación a una comparecencia sobre este asunto solicitada por la portavoz de Ciudadanos, Sara Fernández. El alcalde le ha reprochado a la concejal de Cs que diga que no atiende a los grupos cuando ha sostenido que le están "friendo a comparecencias" en esta legislatura y ha asegurado sentirse "muy bien representado" por el portavoz de Zaragoza en Común, Pablo Muñoz, en los encuentros de las juntas de portavoces.

Santisteve ha afirmado que la negativa de los grupos a asistir a estos organismos supone que "usan un órgano de gestión del ayuntamiento como una toma de rehenes en la que no solo toman de rehén al gobierno de la ciudad" sino a las entidades vinculadas a esas sociedades o patronatos.

"Sus obligaciones como concejales están claras, qué menos que recordárselas en un escrito, porque la ignorancia de la norma no excusa de su cumplimiento", ha advertido tajante, para insistir en que en esta carta se mencionan las obligaciones de los concejales que, como miembros de una corporación local, "están obligados a asistir a los plenos y organismos de los que formen parte, es su obligación legal acudir, no se pueden negar a acudir a la reunión de un órgano colegiado".

A LOS TRIBUNALES

Por ello, ha espetado a los grupos de la oposición que están "rescindiendo unilateralmente su contrato de trabajo como concejales porque se están negando a acudir a los órganos de gestión", donde deberían defender los intereses generales de los zaragozanos que se ven "osbtaculizados por esa posición de ustedes".

De hecho, ha advertido de que si alguna entidad afectada por la situación en las sociedades y patronatos "decide recurrir a los tribunales, ustedes pueden salir perjudicados porque pueden responder patrimonialmente" de la situación, por lo que ha insistido en que "yo no les amenazo, les recuerdo sus obligaciones legales" y ha agregado: "me cuesta mucho trabajo entender que conociendo sus obligaciones legales hagan absentismo a unos órganos colegiados".

Ha aclarado, asimismo, que el gobierno "está para gobernar y la oposición para controlar y fiscalizar, pero ustedes usan el pleno como si tuviera funciones ejecutivas de gestión de asuntos que competen a este gobierno y esto interfiere en las competencias que marca la legislación de la administración local".

En este punto, ha remarcado que "no se gobierna desde el pleno, en el pleno se controla y se fiscaliza y se adoptan decisiones ejecutivas en unas materias claves en las que sí tiene poder el pleno, como la aprobación de los presupuestos, de las ordenanzas fiscales, la ordenación urbana". Santisteve ha considerado que la oposición, con su forma de actuar, "nos da la razón" al afirmar que utilizan su mayoría para "impedir la acción de gobierno".

ÚLTIMO CAPÍTULO DEL "SAINETE"

La portavoz de Cs, Sara Fernández, ha observado que esta carta es el "último capítulo de este sainete que interpretan ustedes en su lucha por imponer su voluntad quebrantando sus acuerdos" y ha afirmado que Santisteve "lleva sin dirigirse a los cuatro grupos de la oposición desde el 12 de febrero".

"El alcalde no está ni se le espera y con los miembros del gobierno responsables de los patronatos hemos pasado a tener una relación epistolar, que sería romántico si no estuviéramos hablando de esto", ha sostenido la concejal de Cs.

Ha advertido de que el equipo de gobierno pidió a los sindicatos "que nos presionaran, pero la inmensa mayoría no accedieron a sus solicitudes" y ahora envían una carta "con unas consideraciones para que reflexionemos, que suena a amenaza". "Para ser de izquierdas tienen un concepto muy curioso de cómo puede expresarse o no la discrepancia política", ha señalado irónica.

"GOLPE"

Carmelo Asensio ha dicho que es una carta "indecente e irresponsable con amenazas" sobre la posible incomparecencia de la oposición a las sociedades y le ha preguntado al alcalde si después de tres años le tiene que recordar las funciones ejecutivas del pleno.

En su acalorada intervención, Asensio ha reiterado que CHA no volverá a los patronatos ni sociedades hasta que rectifique el Gobierno de Zaragoza porque "el episodio del golpe del 9 de febrero está perdido y es un hecho que no tiene precedentes y no lo compra ni sus compañeros de ZEC".

La portavoz del grupo municipal de Ciudadanos, Sara Fernández, ha precisado que la Ley de capitalidad no le obliga al equipo de gobierno "a tomar al asalto las sociedades. Es antidemocrático, han roto un acuerdo y está en su mano recomponer el acuerdo de la Junta de Portavoces de 2015".

El portavoz del grupo municipal del PSOE, Carlos Pérez Anadón, ha considerado que este "golpe" lo había preparado ZEC tres meses antes y les ha advertido que se están haciendo un nudo con el que se van a acabar ahogando.

"Se encastilla porque le incomoda dar marcha atrás y volver al normal funcionamiento democrático de los órganos y dan la espalda a hacer política", le ha dicho al alcalde.

"RIDÍCULO ESPANTOSO"

El portavoz del grupo municipal del PP, Jorge Azcón, ha discrepado del contenido de la carta que según el alcalde no tiene amenazas. "Tienen la cara dura de decir que no son amenazas, pero no me extraña dado el grado de podredumbre al que han llegado".

Se ha preguntado si el diálogo del alcalde consiste en llevar a los concejales de la oposición a los tribunales tras el recurso presentado ante el juzgado de lo contencioso-administrativo contra la moción aprobada en el pleno en la que suspendía el traspaso de fondos a las sociedades y ha augurado que "volverá a ser un fracaso".

Ha añadido que cuando llegue el escrito del juzgado pedirá un informe al secretario del pleno sobre las responsabilidades de los concejales. También les ha augurado un "ridículo espantoso".

Ha pedido esperar al dictamen del Consejo de Estado sobre la constitucionalidad de la Ley de capitalidad y ha cuestionado que la oposición ejerza una dejación de responsabilidades.