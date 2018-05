Lastra (PSOE): "A ETA se la venció hace siete años gracias al esfuerzo de todos los demócratas"

4/05/2018 - 20:10

La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha asegurado este viernes en Gijón, respecto a la rendición de la banda terrorista ETA, que fue la Democracia la que la venció. "A ETA se la venció hace siete años gracias al esfuerzo de todos los demócratas", ha defendido.

GIJÓN, 4 (EUROPA PRESS)

"Es una victoria agridulce", ha indicado, no obstante, dulce porque hace siete años que ETA dejó de asesinar, pero agria por todos los que quedaron por el camino, con más de 850 víctimas, y por cómo han sembrado de terror el país, así como la extorsión que sufrieron los vascos, navarros y todos los españoles. Así lo ha indicado en declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en un acto organizado por el PSOE en la Casa del Pueblo de Gijón.

"No vamos a hacer el juego que ellos quieren, que es darle carta de naturaleza a ese nuevo relato que quieren inventar", ha remarcado. "Aquí no hay más relato que la realidad que vivimos toda la sociedad española, que es una banda terrorista que sembró de miedo y de terror España y que al final la Democracia venció", ha sostenido.

De esta forma ha justificado que el PSOE no participara en los actos celebrados este día en Francia, porque no quieren entrar en las "parafernalias" de ETA. "En ese juego no queremos entrar", ha asegurado.

Sobre si está a favor del reagrupamiento de presos etarras, ha indicado que los socialistas, especialmente los pertenecientes al País Vasco, llevan tiempo diciendo que otra política penitenciaria "era posible", ha recalcado. En todo caso, ha abogado por que, en primer lugar, haya una reinserción de esos presos, un abandono de la banda, y luego caso a caso, se irá viendo.