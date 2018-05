La Junta declara en la red de alerta un brote de 18 casos de varicela en un colegio de Benalmádena

4/05/2018 - 20:20

La Delegación de Salud ha declarado en la red de alerta un brote de 18 casos de varicela en el colegio El Tomillar, en el municipio malagueño de Benalmádena, en niños de entre tres y seis años.

MÁLAGA, 4 (EUROPA PRESS)

Así, han informado de que tras tener este pasado jueves conocimiento del caso por los medios, en la mañana de este viernes el epidemiólogo se ha puesto en contacto con el centro, y le ha trasmitido las recomendaciones para que informe a los padres.

En concreto, según han precisado a través de un comunicado, en estas medidas y recomendaciones se le explica en qué consiste la enfermedad, que los afectados no deben acudir al centro en un periodo aproximado de cinco a seis días --desde que comienzan a salir las exantemas y hasta que terminan en costra-- y que no es necesario administrar la vacuna, recordando que no hay protocolo de vacunación masiva.

De igual modo, se ha pedido al centro una relación de los casos para conocer si algún afectado tiene contacto directo con alguna persona que padezca una enfermedad inmunodeprimida, y en ese caso, tomar las medidas oportunas, como la vacunación.