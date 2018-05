Más de 250 establecimientos se suman hoy sábado al 'persianazo' para protestar por el 'ZPAE'

5/05/2018 - 9:29

"Que el Ayuntamiento de Murcia no se haya planteado en ningún momento suspender la tramitación para la aprobación definitiva de la declaración de zonas de protección acústica especial (ZPAE) en Murcia centro, a pesar del clamor surgido desde el sector hostelero y los clientes que nos apoyan, es una muestra de autoritarismo y demuestra que no tiene intención ninguna de negociar". Así se expresa Jesús Jiménez, presidente de Hostemur, cuya entidad lidera la jornada de protesta con cierre que comienza mañana sábado 5 de mayo y en la que cerrarán más de 250 establecimientos en Murcia centro durante 24 horas.

MURCIA, 5 (EUROPA PRESS)

"Se nos indica que el procedimiento está en fase de análisis de las alegaciones, pero en las reuniones que hemos mantenido desde que comenzaron las protestas desde el sector hostelero no han parado de dar largas y de no querer llegar a ningún acuerdo, demostrando que su hoja de ruta está más que marcada ya que para eso licitaron un estudio a medida, sectorial, y que con un informe pericial hemos demostrado que está plagado de errores y que no es fiable", señala el presidente de la patronal.

Así, recuerda que ese estudio "es la base de toda la tramitación del procedimiento y si el mismo no es fiable no se puede continuar el mismo para aprobar la declaración de zonas de protección acústica especial (ZPAE) en Murcia centro y las medidas a imponer, porque si el estudio no es fiable ni siquiera podemos afirmar que nos encontremos ante incumplimientos de la normativa medioambiental".

"Solo pedimos un esfuerzo al Gobierno Municipal para que este procedimiento necesario se realice con todas las garantías", ha añadido.

APORTAR SOLUCIONES

Desde la entidad, afirman querer "ser partícipes para aportar soluciones a esta situación, pero no nos han dejado. El Gobierno del Ayuntamiento está demostrando falta de sensibilidad ante un sector que tanto empleo genera y que le proporciona a esta ciudad gran parte del atractivo que la hace única turisticamente".

Desde Hostemur se han trasladado al Gobierno de Murcia unas reclamaciones muy concretas, la principal es la realización de un nuevo mapa de ruido de ocio de Murcia que englobe todas las zonas que supuestamente se pueden ver afectadas por el ruido, para en su caso, la aprobación de las zonas de protección acústica especial (ZPAE) en Murcia centro con la adopción de medidas apropiadas y consensuadas para conciliar la actividad hostelera con el descanso vecinal.

Todo ello tramitado dentro del Consejo Sectorial del Ruido, la actualización de las ordenanzas municipales que les permita trabajar en un marco jurídico estable e igualitario para todas las zonas de la ciudad, con un modelo de terraza unificado y útil, la agilización de las licencias para las mismas, el establecimiento de criterios no restrictivos para calcular el aforo de los locales o la eliminación de las limitaciones injustificadas para ejercer la hostelería en calles de menos de 7 metros.

¡BASTA YA!

Bares, cafeterías, restaurantes, locales de copas y discotecas se sumarán a este grito de auxilio ante lo que consideran como actuaciones injustas a las que el Gobierno del Ayuntamiento de Murcia viene sometiendo al sector desde hace años y que ha finalizado por plantarse, decir "BASTA YA" y actuar con lo que han llamado 'El Persianazo'.

"Esta postura del Ayuntamiento es una muestra más de su abuso de posición de poder y actitud autoritaria, como hemos venido sufriendo con sus actuaciones con respecto a las terrazas, toldos, aforos, licencias de apertura. Hemos conseguido unir al sector y reclamar un marco jurídico legal, viable y estable que nos asegure un futuro para poder trabajar con dignidad y dentro de la legalidad", aseguran desde Hostemur.

Una jornada de protesta con la que los hosteleros murcianos quieren mostrar cómo sería la ciudad sin la vida que sus establecimientos contribuyen a darle.