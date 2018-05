Delegado del Gobierno CLM, sobre la ampliación de la derivación a Levante: "A nadie le gusta que haya trasvases"

5/05/2018 - 10:35

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Julián Gregorio, después de que la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo- Segura haya autorizado dos trasvases de 38 hectómetros cúbicos --y no de 20 como estaba previsto-- para mayo y junio, ha asegurado que "a nadie le gusta que haya trasvases".

TOLEDO, 5 (EUROPA PRESS)

"A nadie nos gusta que haya trasvases. Me gustaría que el Plan Hidrológico Nacional estuviera en marcha para que no hubiera trasvases o estos sean los menos posibles", ha dicho Gregorio, que no obstante ha justificado que esta derivación de agua al Levante "se ajusta a la ley".

Dicho esto, el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha ha pedido a todas las administraciones, "sean del signo que sean", "consenso" para que la negociación de un nuevo pacto nacional sobre el agua "llegue a buen puerto" y todas las regiones tengan agua en calidad y cantidad, "sobre todo las cuencas cedentes".

Gregorio realizaba estas manifestaciones, preguntado por los medios sobre el acuerdo adoptado por la Comisión de Explotación del Tajo, en la cena de Hermandad de San Isidro Labrador de Talavera de la Reina, a la que asistía en la noche de este pasado viernes.