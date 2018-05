El PPN de Beriáin rechaza que el municipio "se convierta en el vertedero de Navarra"

La formación expresa su malestar por la posibilidad de que Beriáin acoja el nuevo centro de residuos

El PPN ha manifestado que "se niega a que Beriáin se convierta en el 'vertedero de Navarra" ante la posibilidad de albergar el nuevo centro de residuos que plantea impulsar la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona.

La presidenta de la Junta Local del PPN en el municipio, Teresa Mena, ha rechazado que el municipio "sea una de las opciones que están sobre la mesa para acoger esta fábrica de tratamiento de fracciones de materia orgánica, resto y envases".

"No entendemos porque se recurre reiteradamente a Beriáin para implantar aquellas instalaciones que a nadie le gusta tener cerca por los riesgos que conllevan. Ya contamos en las inmediaciones con el Matadero, la fábrica ISN que maneja sustancias tóxicas, la Mina de Potasas y, ahora, por si no fuera suficiente, nos nombran candidatos para acoger el nuevo centro de residuos", ha censurado.

"Se habla de características de la urbanización y servicios disponibles, distancias de operación y explotación o afecciones al medio ambiente como criterios para considerar a Beriáin la segunda opción de ubicación. Unas 'buenas condiciones' que no nos convencen en absoluto y que, desde luego, no tienen en cuenta el perjuicio que podría provocar en los vecinos", ha criticado.

Mena ha señalado que "no es ningún secreto que la convivencia con los vertederos puede acarrear problemas graves de salud y para el medio ambiente, más allá de posibles ruidos y malos olores". "No sería la primera vez que sufrimos estas consecuencias porque empresas que se han instalado aquí sin haberlo elegido no cumplían con las condiciones necesarias para garantizar nuestra protección", ha añadido.

Por todo ello, el PPN se ha opuesto a la instalación de este centro en Beriáin y ha exigido que "se elimine al municipio de la lista de posibles ubicaciones, pues en esta zona ya hemos cumplido con el cupo de residuos".