PP repasa los "tres años de destrucción" de C-LM abundando en críticas sanitarias, educativas y de gestión económica

5/05/2018 - 12:20

Listas de espera, más impuestos y poco crecimiento económico, principales argumentos hacia el "desgobierno de Page y Podemos"

TOLEDO, 5 (EUROPA PRESS)

La presidenta del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Guarinos, ha hecho un repaso de lo que a su juicio son "incumplimientos" del Gobierno de Castilla-La Mancha y de ejemplos de "inacción política", abundando en críticas en todos los sectores, desde la sanidad hasta la educación pasando por la agricultura, el sistema de dependencia o la gestión económica, impositiva y de creación de empleo.

Guarinos, que ha sido la encargada de inaugurar la jornada denominada 'Page/Podemos: Tres años de destrucción de Castilla-La Mancha', ha explicado que esta cita sirve para "dar testimonio real de que hay un Gobierno que ha pasado tres años rodeado de anuncios, de planes, pero que no ha sido capaz de dar respuesta a los problemas de los ciudadanos".

Según sus palabras, tras tres años de la "primera y única coalición de PSOE y Podemos", se ha "lastrado" la recuperación económica de la Comunidad Autónoma.

Estos "tres años de desgobierno" sólo han servido según Guarinos para retratar "incumplimientos y engaños a propios y ajenos".

"Ha quedado como una persona que no es de fiar. Hay que recordar que este Gobierno es de perdedores, porque las elecciones en Castilla-La Mancha las ganó el Partido Popular", ha incidido.

El Ejecutivo regional, "que vive en el mundo de 'Alicia en el País de las Maravillas'", da la espalda según la dirigente 'popular' a una recuperación económica a nivel nacional.

DATOS DE EMPLEO

Así, pese a que ha bajado el paro en el mes de abril en más de 3.000 personas, ha recordado que el último mes de abril con Gobierno de María Dolores de Cospedal "el paro descendió cuatro veces más", lo que para Guarinos es "la realidad de que se está ralentizando la creación de empleo".

En este punto, ha puesto acento en que el número de desempleados se ha incrementado en los tres primeros meses del año, colocando a Castilla-La Mancha como "la única región que destruye empleo".

Sobre la tasa de paro, "cuatro puntos superior a la media nacional", ha insistido en que se debe al Gobierno de izquierdas.

"La realidad es que con Page y Podemos, la tasa de desempleo juvenil está nuevo puntos por encima de la media y Castilla-La Mancha es la segunda región más endeudada, con 14.340 millones de euros que debemos todos y cada uno de los ciudadanos de la región", ha lamentado.

La también presidenta del PP de Guadalajara ha enumerado criticas en todos los ámbitos de la actuación política del Gobierno regional, detallando que "se ha dejado de invertir en agricultura, en servicios sociales y en sanidad", pero no "en altos cargos, ya que se gastan 2,3 millones de euros más".

En materia de empleo público, ha reparado en que "todavía no se ha cumplido" con el compromiso de que los funcionarios trabajen 35 horas a la semana.

Además, "se ha derivado dinero de la empresa pública Geacam" pero "no para los agricultores", sino para "colocar a amigos del PSOE" en la entidad, el último caso el del exdirector de Desarrollo Rural, "colocado con el dinero de agricultores en esta empresa".

La caída del 2% del Índice de Confianza Empresarial, la subida de impuestos como donaciones, transmisiones patrimoniales o actos jurídicos o la "huida" de empresas han sido otros extremos repasados por Guarinos, rematados con la afirmación de que el crecimiento económico "es peor a nivel regional que a nivel nacional".

Ha continuado la parlamentaria alcarreña con datos como la caída de exportaciones o la menor ocupación de plazas hotelera han sido expuestos como críticas al Gobierno autonómico, a lo que ha sumado la "mala gestión" del sistema de Dependencia.

QUEJAS SANITARIAS

En materia sanitaria, ha vuelto a criticar que el Gobierno del PSOE "se niegue a las propuestas del PP" para mejorar el sistema.

"Han dicho que no a la propuesta de auditar las listas de espera que tienen maquilladas. Actualmente podría haber hasta 200.000 personas más de las que dicen", ha argumentado.

En la misma línea, ha criticado que en las Cortes la suma de fuerzas de PSOE y Podemos haya tumbado la propuesta legislativa de articular los tiempos máximos de espera en la sanidad castellano-manchega, algo que, ha recordado, fue una promesa electoral de García-Page.

"Y no sólo no lo han presentado, sino que dicen que en este momento no la aprueban porque no hay dinero", ha abundado Ana Guarinos, quien sostiene que Castilla-La Mancha es "la segunda región donde más tiene que esperar un ciudadano para ser intervenido quirúrgicamente".

Ambulancias "sin ITV ni calefacción y con más de 400.000 kilómetros" son ejemplos de "un transporte sanitario inservible y que pone en peligro el traslado de pacientes", lo que para Guarinos es "un récord de negligencias", como, en su opinión también representa "el ejercicio de profesionales ginecólogos sin homologación". "No deberíamos estar en manos de este Gobierno".

Críticas a la gestión de la educación como el "maltrato a la UCLM", o la "gran cantidad de jornadas parciales"; la "pérdida de prestaciones de Dependencia o las 10.000 personas en el limbo"; o el "recorte de 34 millones" al sector han sido otro de los extremos esgrimidos por Ana Guarinos.

"Y qué les voy a decir de la agricultura, un sector que se puede sentir engañado. Puede que este Gobierno hasta tenga que devolver fondos a Europa", ha avisado, añadiendo que "se deben cerca de 500 millones de euros al campo de Castilla-La Mancha, dejando todavía a deber 100 millones de la PAC".

La "ley anticaza" aprobada recientemente en las Cortes de Castilla-La Mancha o "una plaga de conejos que en dos años puede arruinar a muchas familias" también figuran en el argumentario 'popular' para criticar la gestión del Gobierno autonómico.

INCUMPLIMIENTOS CON AYUNTAMIENTOS

Ana Guarinos también ha reparado en los "incumplimientos" con las administraciones locales. Así, ha citado "el amianto, el hospital o el Hospitalito del Rey cerrado a cal y canto" en Toledo; el "abandono" a Talavera, no cumplir con los centros sanitarios de Tomelloso o Puertollano; el hospital de Cuenca o Guadalajara; o la "inacción" contra la despoblación han sido algunos ejemplos.

"C-LM NECESITA UN GOBIERNO DEL PP"

El acto ha contado con la presentación a cargo del presidente del PP de Toledo, José Julíán Gregorio, quien en su bienvenida ha querido poner el acento en que Castilla-La Mancha necesita "cada vez más" de un Gobierno que afronte "los problemas reales".

Frente a esto, se ha preguntado "a dónde va" el Gobierno de García-Page. "No sabemos hacia donde, no tiene objetivos definidos, no quiere saber nada de todos los sectores de la sociedad".

En su opinión, hay colectivos abandonados por este Ejecutivo como el sector sanitario o los agricultores.

Por contra, ha querido acentuar la buena marcha en materia económica y de empleo a nivel nacional frente a la campaña de "acoso y derribo" contra el PP.

"Vamos a hacer que el señor García-Page y Podemos, a quien está unido en cuerpo y alma, desaparezcan de la región. Porque esta región es de personas trabajadoras que mira por el futuro de sus hijos", ha insistido.