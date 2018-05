Mazón ve "forzada" la polémica "iniciada" por De la Serna, que ayer invitó "con premura" a Revilla y hoy no

El consejero de Obras Públicas, José María Mazón (PRC), ve "un poco forzada" la polémica que ha "iniciado" el ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, con el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, a cuenta de la presencia o ausencia del también líder del PRC en visitas del dirigente del PP a la región.

Mazón ha respondido así a preguntas de los periodistas este sábado en Reinosa tras las críticas, ayer viernes en Guarnizo, del titular del Ministerio al jefe del Ejecutivo por no acudir a la supervisión de obras en la estación de tren de esa localidad, cita a la que Revilla había sido invitado "con premura" (un día antes) y cuando ya tenía un evento programado desde "hace mucho tiempo", mientras que a la convocatoria de hoy en la capital campurriana el presidente no ha ido porque "no le han invitado".

"No tiene ninguna invitación. Ésa es la razón por la que no ha venido", ha explicado a los medios el consejero, que antes de acudir al acto de Fomento en Reinosa (programado a las once de la mañana) ha llamado por teléfono a Revilla para preguntarle si iba a asistir, y le ha respondido que "no le han invitado".

Precisamente, Mazón ha telefoneado al presidente a propósito de las palabras del ministro ayer en Guarnizo donde, al acabar sus declaraciones a al Prensa y de motu propio, sin que nadie le preguntara, lamentó la ausencia del regionalista a la visita de las obras -convocada a las siete de la tarde- porque a esa hora estaba firmando ejemplares de su último libro ('Sin censura') en un centro comercial de Santander.

Ante esto, el consejero del PRC ha defendido que Revilla tenía previsto dicho evento desde "hace mucho tiempo", y ha contrastado que la invitación para supervisar los trabajos ferroviarios, dentro de la línea Santander-Torrelavega, llegó la tarde anterior, es decir, el jueves (un día antes). "La gente tiene su agenda", y "hay veces" en las que "con tan poca premura" no resulta "fácil" o "no es posible" cambiar una agenda, ha considerado.

Así las cosas, el consejero cree que esta polémica -que "ha iniciado" De la Serna, ha recalcado- es "un poco forzada" y "no tiene ningún sentido", máxime cuando el acto de Guarnizo era un recorrido por una obra que forma parte de un proyecto que empezó "hace cuatro años" y que está a punto de acabar, en concreto para este verano y según el último plazo dedo por el propio ministro ayer. Era, por tanto, "simplemente" una visita a una estación de tren que "no tiene más importancia".

