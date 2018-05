Madrid. cs apoyará la investidura de cualquier "candidato limpio" del pp

5/05/2018 - 13:01

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, reafirmó este sábado que cualquier "candidato limpio de corrupción" que proponga el PP para la Presidencia de la Comunidad de Madrid contará con el "apoyo" de su formación para agotar la presente legislatura.

Al asistir en Madrid a la manifestación de la plataforma Jusapol (Justicia Salarial Policial), Aguado urgió al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a "dejar de actuar en modo Rajoy" y proponer "ya" un candidato. Adujo que los madrileños no pueden seguir esperando a que el PP resuelva sus "luchas internas".

Criticó que el PP no haya movido ficha en los diez días que han pasado desde la dimisión de Cristina Cifuentes. "Dentro de los 47 diputados de la bancada del PP, alguno podrán encontrar que esté limpio de sospecha, que no le vayan a imputar en los próximos meses o que no sea sospechoso de haber manipulado un proyecto académico", expuso.

Urgió a la dirección nacional del PP a proponer a esa persona y Cs garantizará, entonces, la estabilidad de la Comunidad de Madrid durante los meses que quedan de legislatura. En mayo de 2019, añadió, será cuando su formación salga "a ganar" al PP, pero explicó que será en las urnas y no en los despachos.

