El PSOE exige al Gobierno que dote con 200 millones el Pacto contra la Violencia de Género

5/05/2018 - 13:19

La secretaria de Igualdad del PSOE, Carmen Calvo, ha vuelto a exigir al Gobierno un decreto de modificación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en vigor para que "aparezcan" los 200 millones de euros que debían servir para empezar a aplicar las 213 medidas del Pacto contra la Violencia de Género, votado en el Congreso en septiembre.

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 5 (EUROPA PRESS)

En un encuentro informativo celebrado en Santa Cruz de Tenerife, Carmen Calvo ha advertido que el PSOE "no va a esperar" a la aprobación de los PGE y ha anunciado que esta misma semana van a poner "en lo alto de la mesa" el decreto de modificación presupuestaria que los socialistas plantearon al Gobierno hace tres meses.

"Las víctimas no esperan; las mujeres objeto de violencia que corren riesgo tampoco esperan", recalcó Carmen Calvo, que pidió a Unidos Podemos que se sume al Pacto y abandone la abstención, y al PP que modifique las cuentas estatales y "saque los 200 millones ya".

La secretaria de Igualdad recordó que el PSOE respaldó este pacto de Estado "con lealtad, con convicción y con compromiso" y quiso dejar claro que el principal problema en España, en estos momentos, es la violencia contra las mujeres.

Calvo incidió en que este documento "no significa nada" sin recursos económicos. En este sentido, señaló que se comprometieron 1.000 millones durante un periodo de cinco años -200 millones por año- pero "el Gobierno no ha puesto en lo alto de la mesa la modificación de la ley y sigue sin poner los 200 millones".

Afirmó que los socialistas se han "cansado" de pedirle al ministro Montoro que hiciera una modificación presupuestaria para que dicho importe llegara a las comunidades autónomas y los ayuntamientos, y lamentó que ahora diga que los 200 millones estarán en los PGE de 2018 cuando "no están", pues sólo constan los 80 millones del Gobierno.

"Este gobierno blinda su presupuesto y su gestión, y estrangula a las demás administraciones públicas para sacar macro cifras en Bruselas y si te he visto, no me acuerdo para los problemas reales", criticó la portavoz de Igualdad.

Carmen Calvo apuntó que en los presupuestos estatales aún pendientes de aprobarse faltan 120 millones. "A estas alturas nadie sabe si habrá presupuestos y para cuando los haya y entren en vigor hará un año que se firmó el Pacto contra la Violencia de Género y nuevamente el PP ha hecho filibusterismo político", concluyó.