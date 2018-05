PSOE-A exige al Gobierno un rechazo "contundente" y que "no relativice" el "recorte" planteado para la PAC

5/05/2018 - 13:21

El secretario de Mundo Rural, Política Agraria y Pesca del PSOE de Andalucía, Antonio Pradas, ha reclamado este sábado al Gobierno central, y especialmente a su ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, que "rechace de forma contundente" y que "no relativice" el "recorte" planteado desde la Comisión Europea para la Política Agraria Común (PAC) en el escenario presupuestario para el marco comunitario de los años 2021-2027.

Así lo ha indicado el también diputado del PSOE en el Congreso en una atención a medios en Sevilla, desde donde ha instado al Gobierno central a que "se niegue absolutamente a aceptar este presupuesto", así como le ha reclamado que "busque alianzas internacionales" y mantenga la "posición de dureza" que, en esta materia, mantienen gobiernos como el francés, según ha añadido Pradas, que también demanda al Ejecutivo de Mariano Rajoy que "se ponga del lado de agricultores y ganaderos" que están defendiendo el "futuro" de tierras como Andalucía.

Y es que, según ha subrayado el responsable socialista, el sector agrícola y ganadero es "estratégico" para la economía andaluza, ya que "un 10,5 por ciento de la población activa de Andalucía se dedica a la agricultura", y existen "244.000 explotaciones agrícolas" en la comunidad.

El PSOE-A ha expresado su "absoluto rechazo a la propuesta de disminución de recursos para la Política Agraria Común y para los fondos de cohesión", que suponen "aproximadamente el 70 por ciento del total del Presupuesto de la UE", que plantea un "recorte drástico" de esos recursos, según ha insistido Pradas.

El diputado socialista ha advertido de que desde la Comisión Europea se está enviando un mensaje "engañoso" en relación a lo que supone el recorte planteado, que "ellos han valorado en torno a un cinco por ciento en lo que se refiere a las ayudas a la PAC en relación al 'primer pilar', y de un 15 por ciento en los programas de Desarrollo Rural.

"Éste es el primer engaño", según ha enfatizado Pradas, que ha criticado que desde Europa se "juega con los agricultores y ganaderos de España y Andalucía mandando un mensaje menos preocupante del que se pretendería para intentar no movilizar al sector del campo".

Según ha continuado, "la reducción de los fondos destinados a la Política Agraria Común ha sufrido un recorte a lo largo de los últimos 40 años", y "se está mandando un mensaje contradictorio al conjunto de la sociedad" desde la Comisión Europea, ya que "por una parte se está diciendo que hay que apostar por la incorporación de jóvenes y mujeres al medio rural, así como por un desarrollo sostenible del medio rural", y "por otra parte se recorta de esta forma tan drástica el presupuesto destinado a la PAC", según ha criticado el socialista.

Para Pradas, se trata de "un absoluto disparate" y de una "injusticia con un sector que tiene las rentas más bajas de todos los sectores que componen la actividad económica de la Unión Europea". En ese sentido, se ha preguntado que, "si los agricultores y ganaderos tienen esas rentas más bajas, por qué son los que tienen que soportar las nuevas políticas y el abandono del Reino Unido de la UE", el conocido como 'Brexit', que "tiene un coste para la UE".

El representante socialista se ha mostrado de acuerdo con que se quiera "incrementar las políticas de defensa y seguridad y las destinadas a la inmigración" --"nos parece estupendamente", ha dicho-- pero ha aseverado que "eso no tiene que ir en perjuicio de agricultores y ganaderos".

MENSAJE A LA MINISTRA

Así las cosas, ha garantizado que desde el PSOE de Andalucía van a estar "en contra de esa propuesta de reforma de la PAC", y ha querido mandar un mensaje a la ministra Tejerina, el de que "estamos más cerca de los agricultores y la preocupación que están mostrando el sector y medio rural en su conjunto que de esa postura relativizadora" de la titular de Agricultura, que ha dicho "incluso que la previsión de caída era del 3,5 por ciento, más baja de la que ha dicho la propia Comisión Europea", según ha advertido el socialista.

En ese sentido, Pradas ha explicado que "la proyección que hay de ese recorte es que los agricultores y ganaderos van a tener una caída, en total de aquí a 2027, de un 21 por ciento en el dinero que reciben en sus cuentas", y, en concreto, "va a haber una caída de los fondos de cohesión muy importante de un siete por ciento, y una caída de las ayudas directas que reciben los agricultores".

Los socialistas andaluces no van a ser "cómplices de esa propuesta", según ha advertido Pradas, que como representante del PSOE-A ofrece al Gobierno central "lealtad", pero "a cambio de una negociación dura en relación con la PAC". "No vamos a vender esa lealtad a cualquier precio, porque ya estamos escarmentados y no estamos dispuestos a que nos vuelvan a engañar" desde el Ejecutivo de Rajoy, según ha concluido el diputado socialista.