UPTA-A alerta de "la burbuja de emprendimiento que puede provocar la ampliación de la tarifa plana"

5/05/2018 - 13:48

La secretaria general de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos de Andalucía (UPTA-A), Inés Mazuela, ha valorado los datos ofrecidos este viernes por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social sobre la evolución del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, alertando de "la burbuja de emprendimiento que puede provocar la ampliación de la 'tarifa plana'".

SEVILLA, 5 (EUROPA PRESS)

En un comunicado, Mazuela ha señalado que "abril ha sido un buen mes, en cuanto a datos de afiliación, al igual que el cuatrimestre, motivado por el aumento de la tarifa plana", a la par que ha cuestionado el tipo de emprendimiento que se fomenta al preguntarse "cuántos de estos negocios llegarán a una consolidación plena".

"No podremos valorar de forma completa esta evolución mensual y de 2018 hasta que no se publiquen los datos de altas y bajas. Que el saldo sea positivo no significa que sea un crecimiento sólido, tal y como venimos observando en los últimos años. Hay más altas que bajas, afortunadamente, pero la cifra de ceses sigue siendo muy preocupante, y se da en aquellos negocios a los que se les terminan las bonificaciones de la tarifa plana", ha explicado Mazuela.

No obstante, la secretaria general de UPTA-A ha elogiado la aprobación de la Ley de Fomento del Emprendimiento, ya que "plantea un sistema integral que ayudará a que el emprendimiento sea responsable, planificado y con herramientas que permitan ciertas garantías de proyección de futuro a la hora de iniciar la actividad".

"Queremos más autónomos y los queremos mejores. No se trata de hacer emprendedores a toda costa, debe de tratarse de hacer que las actividades sean sostenibles y permitan desarrollar un proyecto de vida, ganar dimensión con el tiempo y poder mantenerlas en condiciones de calidad", ha concluido la secretaria general de UPTA-A.