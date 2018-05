PP-A alerta de "28 condenas" a la Junta por "no revisar a tiempo los expedientes de formación para el empleo"

5/05/2018 - 13:59

La portavoz de Empleo del Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía, Teresa Ruiz Sillero, ha alertado este sábado de la existencia de 28 sentencias condenatorias contra la Junta de Andalucía "por no revisar a tiempo los expedientes de subvenciones de formación para el empleo".

SEVILLA, 5 (EUROPA PRESS)

Así lo ha indicado la diputada del PP-A en una rueda de prensa en Sevilla en la que ha tildado de "tremendamente grave" este hecho, ya que supone que la Junta tendrá que pagar "más de cuatro millones de euros a empresas receptoras de ayudas a la formación, sin que se haya comprobado la legalidad de las mismas", según ha agregado.

Ruiz Sillero ha dicho que se trata de una situación "surrealista", en la que 22 de las sentencias favorables a las empresas corresponden al "entramado" del exconsejero socialista Ángel Ojeda, que tiene abiertas diversas causas judiciales en torno a la formación profesional para el empleo, según señala el PP-A en una nota.

"Esas empresas que han recibido ayudas que están bajo investigación judicial han presentado recursos en el juzgado para solicitar la liquidación del 25 por ciento del pago final de la subvención, y como la Junta de Andalucía no ha revisado esos expedientes, ahora se condena al Gobierno andaluz al pago, cantidad a la que hay que añadir el pago de los intereses y de las costas judiciales", según ha relatado Ruiz-Sillero.

En total, según el PP-A, serían 3,7 millones de euros, de los que 2,3 millones irían a parar al "entramado empresarial" de Ojeda. A estas cantidades, habría que sumar los intereses, en torno a un millón de euros, más las costas judiciales.

La portavoz de Empleo del PP-A ha continuado diciendo que es el propio abogado de la Junta el que contesta a la justicia pidiendo que se paralicen esas condenas, "ya que las subvenciones podrían ser declaradas ilícitas penalmente" por la justicia.

"La justicia dice que ese asunto está siendo objeto de investigación en la macrocausa judicial, y que la Junta debe cumplir con su obligación y revisar los expedientes", ha proseguido la diputada 'popular', quien ha lamentado que no sólo "no se esté recuperando el dinero", sino que además "lo sigamos perdiendo".

Igualmente, ha alertado de que a estas sentencias podrían sumarse más, y ha criticado que el Gobierno andaluz haya "ocultado estas sentencias a la opinión pública", y que son, según la representante del PP-A, "consecuencia de la estrategia de brazos caídos de la Junta de Andalucía", quien tiene "expedientes sin revisar de hace más de diez años".

Además, la 'popular' ha aludido al "nerviosismo" de los miembros del Gobierno andaluz cuando el PP critica la actuación de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, en este asunto, "bien sea por acción o por omisión", lo que ha provocado, según ha continuado, "que el PSOE y Ciudadanos hayan censurado la comparecencia del Interventor General de la Junta en el Parlamento".

En este sentido, Ruiz Sillero ha señalado que el Gobierno andaluz "está incumpliendo las recomendaciones de los nueves informes y del informe de actuación de la Intervención", y que sólo se han recuperado once millones, cuando se reclaman 149 millones. "La Junta no está cumpliendo las recomendaciones suscritas por el interventor general y no se está recuperando el dinero", ha apostillado.

Así las cosas, el PP pedirá "explicaciones" al Gobierno andaluz en la sesión de control de este próximo jueves en el Parlamento de Andalucía, según ha anunciado.

CONDENA AL EXSECRETARIO GENERAL DE UNIVERSIDADES

Por otra parte, la diputada 'popular' ha exigido a la presidenta Susana Díaz que ofrezca "disculpas públicas" tras la condena de un año de prisión y multa al ex secretario general de Universidades, Investigación y Tecnología de la Junta de Andalucía, Francisco Triguero, por un delito de fraude de subvenciones.

Ruiz Sillero ha recordado que Díaz "mantuvo durante más de un año en el cargo a Triguero mientras estaba imputado, a pesar de que el Parlamento había pedido su cese a través de una iniciativa del PP que fue aprobada en la Comisión de Economía en el año 2014".

La parlamentaria del PP-A ha enfatizado que, "una vez más, como en el caso de los ERE o de la formación, estemos ante otro caso de fraude con subvenciones de la Junta; un fraude urdido y puesto en práctica desde el Gobierno andaluz", según ha resumido.