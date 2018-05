Oviedo insta a Delegación a "no jugar" con la seguridad y exige saber "cuándo y cuántos" policías podrá contratar

5/05/2018 - 15:07

El concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Oviedo, Ricardo Fernández, ha instado este sábado al delegado del Gobierno en Asturias, Mariano Marín, a "no jugar" con la seguridad ciudadana y le exige que aclare "cuándo y cuántos" agentes podrá contratar en base a los cambios normativos que comentó a vecinos de Colloto para ampliar la tasa de reposición de la Policía Local.

OVIEDO, 5 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a los medios minutos antes de participar en un acto de homenaje a reservistas en el Campo San Francisco, el edil ha remarcado que la "competencia principal" en materia de seguridad en grandes ciudades como Oviedo es de la Policía Nacional, por lo que ha exigido al delegado del Gobierno que evite "inducir a engaño" al vincularla a la Policía Local como planteó este viernes a los vecinos.

Marín anunciaba que desde Delegación se va "a reforzar el servicio" con Policía Nacional y apuntó la posibilidad de recuperar la policía de barrio. "La policía de proximidad tendría que arbitrarse desde el ámbito municipal", señaló, afirmando que "la situación económica está mejorando y se podrá tener más efectivos" en el marco de futuros planes de seguridad.

Ricardo Fernández, que se muestra favorable a la recuperación de la policía de proximidad como "asunto de fondo", pide al nuevo delegado del Gobierno que "no se juegue" con cuestiones "tan sensibles" y se diga "la verdad". "No se nos puede pedir más porque hemos agotado todo el camino que tenemos recorrer. Que se nos permita recorrer más y se nos diga cuándo y cuántas plazas se van a poder convocar", ha apuntado el concejal.

Además, Fernández ha explicado que la Policía Local cuenta con 280 agentes, con 23 nuevas incorporaciones en los dos últimos años. "Necesitaríamos unos 40 más, pero nosotros exclusivamente podemos atender la tasa de reposición", ha remarcado.

En este sentido, el edil ha reiterado su petición de explicaciones a Mariano Marín: "Si va a haber esos cambios normativos que me diga cuándo y cuántos agentes se va a poder incorporar, que no me vengan con cuentos. La seguridad es algo serio".

Respecto a las quejas de sindicatos de Policía Local sobre falta de coordinación desde la Policía Nacional, Ricardo Fernández elogia la labor de ambos cuerpos y vincula el problema al ámbito político en la etapa del anterior delegado del Gobierno, Gabino de Lorenzo. De este modo, pregunta a Marín si "dará respuesta" a las dificultades existentes para mejorar la colaboración en el servicio.