Císcar (PP Alicante) pide a Rajoy que el futuro pacto nacional se base en la solidaridad entre territorios

5/05/2018 - 15:20

El presidente del PP de la provincia de Alicante, José Císcar, ha instado este sábado al jefe del Gobierno y del Partido Popular, Mariano Rajoy, a que el futuro pacto nacional del agua se base en el principio de solidaridad entre territorios que recoge la Constitución.

ALICANTE, 5 (EUROPA PRESS)

Así lo ha expresado en su discurso en el acto que ha celebrado el PP en el Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA), encabezado por Rajoy, junto a otros cargos 'populares' como la presidenta del PP valenciano, Isabel Bonig, o el nuevo alcalde de Alicante, Luis Barcala.

Respecto a la problemática del agua, Císcar ha mostrado su "preocupación" por la postura de "miembros del PSOE como (Ximo) Puig --'president' de la Generalitat-- o (Emiliano) García-Page --jefe de Castilla-La Mancha--, que plantean eliminar el trasvase y sustituirlo por la desalinización".

Ha defendido, por tanto, que "no exista un futuro pacto nacional del agua que no contemple los trasvasases". Y ha llamado a "no caer en el error" ni en ese "sentimiento creciente de que el agua es solo de los territorios por donde pasa o se almacena". "La Constitución garantiza que es parte del Estado y pertenece a todos los españoles", ha recalcado.

Bajo este prisma, el dirigente 'popular' ha emplazado a Rajoy a que el futuro gran acuerdo "esté inspirado en ese principio básico y necesario de la solidaridad entre territorios".

Por otro lado, Císcar ha destacado al presidente del Gobierno la aportación de Alicante para la provincia y el conjunto de España: "Rajoy, sabes que es dinámica y emprendedora gracias a los logros de ofrecer más y mejores oportunidades". Ha puesto como ejemplo que contribuye "por encima de la media" al crecimiento del país.

En clave electoral, de cara a los comicios autonómicos y municipales de 2019, ha asegurado que el PP hará todo lo que esté en su mano y se "dejará la piel" para conseguir más ayuntamientos, pero también para ganar las europeas y que "Bonig sea la primera mujer presidente de la Generalitat".

"PARA LO FÁCIL SIRVE HASTA ZAPATERO"

"Siempre somos el adversario a batir por todos", ha aseverado, algo que cree que "lejos de ser un inconveniente, es una gran ventaja: que se nos exija más nos hace todavía mejores". "Como Rajoy repite, para lo fácil sirve cualquiera, hasta Zapatero puede servir, y parar lo difícil ya está el PP", ha remachado.