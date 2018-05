Memoria.- PSOE, IU y PCA homenajean a las víctimas del campo de concentración de Mauthausen

5/05/2018 - 17:41

La Agrupación Municipal del PSOE de Almería, Izquierda Unida (IU) y Partido Comunista de Andalucía (PCA) han organizado este sábado su tradicional homenaje a las víctimas del campo de concentración nazi de Mauthausen, en el monumento construido en su memoria en el Parque de Las Almadrabillas de la capital, donde han participado un centenar de almerienses.

ALMERÍA, 5 (EUROPA PRESS)

El secretario de la Agrupación socialista almeriense y responsable de Memoria Democrática de la Ejecutiva Federal del PSOE, Fernando Martínez, ha señalado que "hay que recordar, frente a los horrores del nazismo, frente a lo que supuso la barbarie contra la humanidad de aquellos crímenes, porque una sociedad sin memoria, sin valores, es una sociedad que no tiene futuro, que no se moderniza", según han informado el PSOE en un comunicado.

En su opinión, "los valores que representaron estos hombres que lucharon por la libertad, por la democracia, contra el fascismo y contra el nazismo, hay que recordarlos permanentemente" y ha señalado que ése fue el espíritu que impulsó la creación de este monumento, en el que "las columnas representan a los almerienses que murieron en el complejo de los campos de exterminio nazi".

A preguntas de los periodistas, Martínez se ha referido también a la situación de las víctimas de la Guerra Civil Española y ha asegurado que "la mejor manera de reparar, en este momento, sería sacar a aquellas 114.000 personas que todavía están en fosas comunes de cementerios y cunetas en este país".

"Es un tema que no es ni de izquierdas ni de derechas, es de dignidad nacional democrática, de derechos humanos, de ética, de responsabilidad y, por lo tanto, creo que el Estado español, que es, junto con Somalia, el único país que tiene víctimas en fosas comunes, debe de asumir el liderazgo, de una vez por todas, de sacar esas víctimas de la Guerra Civil, del franquismo, y que puedan ser entregadas a los familiares para que les den digna sepultura", ha señalado.

Por su parte, el catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Almería, Rafael Quirosa-Cheyrouze, que ha intervenido en el acto, preguntado sobre su impresión en torno al homenaje de este día, poco después de que la banda terrorista ETA haya anunciado su disolución, ha manifestado que "a las víctimas siempre hay que reconocerlas y hay que saber diferenciar lo que son las víctimas de los ejecutores".

"Aquí, en este acto, estamos hablando de unos ejecutores que fueron los nazis, que representaron la forma más extrema de nacionalismo europeo y las víctimas eran defensores de la libertad y de la democracia y, por eso, desde una perspectiva democrática, todos los que nos definamos como demócratas hemos de recordar y rememorar a aquellas víctimas, como una forma de conectar el pasado con el presente y con el futuro", ha apuntado.

REIVINDICACIÓN A LAS INSTITUCIONES

Para Quirosa-Cheyrouze, "este acto debería tener un carácter institucional, implicando a las tres administraciones que tienen competencia en Almería: la Junta de Andalucía, la Diputación y el Ayuntamiento". "La Junta, como institución regional y, además, como impulsora de la Memoria Histórica; la Diputación, porque muchas de las víctimas que están aquí representadas eran de pueblos de la provincia de Almería, y el Ayuntamiento de la capital porque es donde está el monumento", ha manifestado.

A su juicio, de esta manera se le daría a este acto "solemnidad, igual que se hace en otros países, porque son las instituciones democráticas las que tienen que recuperar la historia democrática" y en ese sentido se ha mostrado convencido de "que es perfectamente compatible con las distintas ideologías democráticas que pueda haber en la actualidad, siempre que se interprete la democracia no sólo para el presente y el futuro, sino también para el pasado".

Lo ha considerado "necesario" porque "son valores democráticos los que aquí están representados que, por su definición, son todos aquellos que no son compatibles con la dictadura, y que pueden ser de distintas perspectivas, más progresistas en ideología, más conservadores o más liberales". "En Europa este debate no existe, los liberales son antinazis" ha manifestado, al tiempo que se ha preguntado "por qué en España no puede ser así", lo que, a su juicio, refrenda la necesidad de "llevarlo a las instituciones".

MEMORIA DEMOCRÁTICA EN CÓRDOBA

Por su parte, la profesora de Historia y miembro del Foro por la Memoria y de Córdoba por la República, Ana Naranjo, que ha intervenido en el acto, ha considerado que es preciso "homenajear a las víctimas del holocausto nazi y a los luchadores por la libertad, la democracia y la Segunda República de España", y ha recordado que "Almería fue la segunda provincia de Andalucía con más deportados en Mauthausen".

Naranjo destacado las actuaciones que está llevando a cabo el Ayuntamiento de Córdoba para dar cumplimiento a la Ley de Memoria Democrática, entre ellas, la creación de una comisión donde están representados sindicatos, partidos políticos y asociaciones memorialistas para proceder a "la exhumación de las víctimas que hay en nuestros cementerios".

Igualmente ha señalado que hay un estudio hecho de geo-radar, con documentación previa y que se va a comenzar a identificar a las víctimas a través del ADN que van depositando los familiares, "y esperamos que en un plazo medio de tiempo podamos ya conocer exactamente las víctimas que están allí enterradas".

Por otro lado, se ha referido también a la declaración de los Lugares de la Memoria, en concreto, a un sendero de la guerrilla en Sierra Morena, "que fue la base de la tercera agrupación guerrillera", y finalmente, también al cambio del callejero, en virtud de Ley de la Memoria Democrática de Andalucía, "que a partir de junio van a empezar ya a ser modificado y a cumplir efectivamente con los principios democráticos de esta sociedad".

En opinión de Ana Naranjo, "es importante que sigamos reivindicando la memoria histórica porque necesitamos construir nuestro pasado para cimentar el futuro y el presente, y es importante también reconocer uno de los episodios más importantes de nuestra historia reciente por su proyecto modernizador y liberalizador, como fue la Segunda República, no sólo para las mujeres, sino, en general, para una sociedad más avanzada, más libre, más democrática".