La película 'The Jairi', del riojano Manu Ochoa, se estrena el lunes en La Filmoteca de Cantabria

5/05/2018 - 18:26

La Filmoteca de Cantabria acogerá el próximo lunes, 7 de mayo, el estreno de la película 'The Jairi', del realizador riojano, Manu Ochoa, y rodada en blanco y negro.

SANTANDER/ LOGROÑO, 5 (EUROPA PRESS)

El film, que se proyectará a las 20 horas en esta sala de la capital cántabra, tras su preestreno en Teruel, versa sobre tres escritores -una mujer y dos hombres- que se reúnen en un bar y comentan sus proyectos narrativos, unidos por el denominador común de escribir y cumplir sus sueños.

Rodada en el modo 'cine mudo' en las escenas filmadas en las localidades cántabras de Santander y Camargo, la cinta incluye entre sus actores y actrices nombres de la región, como Fernando Madrazo, Juanjo Paredes, Alberto Sebastián, Silvia San Vicente, Marga Sánchez, Javier Cuesta o Teresa Argüelles, entre otros.

La directora de cortometrajes Charo Gutiérrez es la ayudante de dirección de Manu Ochoa, actor y director aragonés que ha realizado ya 17 largometrajes.

Se define como "escritor compulsivo", ya que "siempre tiene en reserva unos cuantos guiones por realizar". Así, por ejemplo, en 2013 estrenó cinco largometrajes, entre ellos 'Elvira', presentada en la Sección Oficial del Festival de Cine de Alicante. En su haber destacan también 'Amor verdadero', 'Gafas de ver', 'Irracional' y 'Rubia rota', rodada en 2016 en Santander.

Las películas de Manu Ochoa tienen como particularidad que están rodadas con unos presupuestos "muy bajos", que rondan los 1.000 euros, con lo que se inscriben en la tendencia 'low cost' del cinte actual, aunque él prefiere la denominación de cine de autor.

Se trata, según dice, de "una forma alternativa de hacer cine con bajo presupuesto y tecnología de vídeo digital", que se entiende como un derivado del cine independiente.

Ochoa, "siempre que puede y lo cree conveniente", aparece en sus películas, y no en papeles cortos, sino que muchas veces está entre los protagonistas, como ocurre en 'Rubia rota', que rodó a finales de 2016 también en Santander, y en 'The Jairi' también.

Director de cine de forma totalmente autodidacta, no se olvida así de su faceta como actor: "Soy cineasta, fanático de ver cine. Desde niño, el cine es mi pasión. Quería ser actor y desde Logroño me vine a Madrid. Nunca me había planteado ser director", explica, antes de confesar que se inició en este mundo porque "quería salir en mis películas".

"A mi me gusta actuar, yo quiero actuar, salgo en todas mis películas. Me encanta. No tengo formación de director. Aprendo a base de hacer películas. Actuar me encanta, dirigir también", destaca.

Pero Manu Ochoa no solo dirige y actúa, sino que también se ocupa de prácticamente todo lo relacionado con el rodaje de una película: escritura del guión, casting, búsqueda de localizaciones, montaje, postproducción, etcétera.