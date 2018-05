Espacio Lagares acoge el lunes 7 de mayo la sesión '¿Sabes escuchar a tus clientes?', a cargo de Ángel Maestre

5/05/2018 - 19:44

Espacio Lagares -c/Rúavieja nº 18- acoge este lunes 7 de mayo, a partir de las 20,30 horas, la sesión '¿Sabes escuchar a tus clientes?', dentro del ciclo 'El comercio, de cerca' de la Cátedra Extraordinaria de Comercio de la Universidad de La Rioja. Inscripción a través de www.catedradecomercio.es.

LOGROÑO, 5 (EUROPA PRESS)

En esta sesión se examinará el poder de la comunicación activa para conseguir clientes satisfechos y se abordará la importancia de una buena comunicación con el cliente como elemento fundamental para crear confianza y generar impacto emocional positivo.En concreto, se plantearán cuestiones como qué es vender, cómo nos comunicamos, qué impacto emocional se genera en el proceso de compra-venta y, finalmente, cuál es la mejor estrategia para llegar a los demás generando confianza.

En esta ocasión, la sesión corre a cargo de Ángel Martínez Maestre, consultor económico-financiero y fiscal y experto en comunicación. Es actor profesional formado en Barcelona y Nueva York, graduado en Técnica Meisner en la Neighborhood Playhouse School of the Theatre of New York. Es miembro del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España.La Cátedra Extraordinaria de Comercio nació en 2010 a iniciativa de la Cámara de Comercio e Industria de La Rioja y del Ayuntamiento de Logroño para apoyar e impulsar el comercio minorista de la ciudad mediante la formación y la investigación. En la actualidad cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Logroño.