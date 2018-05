Unas 60 personas acuden a la protesta de 'Mos Movem' en Ibiza en contra del 'decretazo' del catalán

5/05/2018 - 20:04

Alrededor de 60 personas se han concentrado este sábado en el paseo Vara de Rey de Ibiza para participar en la protesta de la plataforma de 'Mos Movem' en contra del decreto del catalán en la Sanidad, que genera "rechazo y es disuasorio para captar a los profesionales que precisamos y que ahora nos faltan", han afirmado desde la plataforma.

IBIZA, 5 (EUROPA PRESS)

En la lectura del manifiesto, desde 'Mos Movem' han reiterado que no quieren imposiciones lingüísticas y han dicho que "no queremos que los políticos nos creen más problemas de los que ya tenemos".

"Hacemos un llamamiento a todo el personal del Ib-Salut. No nos dejéis. No somos el Govern, somos el pueblo y estamos luchando para que no se imponga", han afirmado en relación al decreto.

Entre otras cosas, han criticado la falta de negociación en este tema ya que, según han considerado, la Administración impuso el decreto, recordando además que ninguno de los dos sindicatos mayoritarios en la Sanidad apoyan el 'decretazo'.

"Es relevante recordar que ninguna otra Comunidad de España impone sus otras lenguas cooficiales como requisito para poder acceder al servicio de Salud. Este decreto es discriminatorio y excluyente. Atenta contra la libertad de movimiento y residencia de los trabajadores", han dicho, asegurando que muchos profesionales renunciarán a venir a las Islas a trabajar.

La empresaria Ursula Mascaró ha recordado que unos 20 profesionales se han ido ya por el "tema del catalán" de las Islas, recordando también que la problemática de la falta de vivienda que afecta a las Islas o la falta de transporte complican la permanencia de muchos sanitarios. "No es necesario. Con el castellano nos entendemos y es un problema político porque entendernos, nos entendemos perfectamente", ha concluido.