Los alcaldes del PA en la provincia optarán a la reelección en 2019 y analizan las opciones para concurrir

6/05/2018 - 11:21

Enlaces relacionados Maduro dice que no le importa si EEUU o Europa reconocen su eventual reelección (2/05)

Los alcaldes del PA en municipios de la provincia de Jaén --Torreblascopedro, Higuera de Calatrava y Arjonilla-- tienen intención de volver a presentarse a las elecciones del año que viene y están "analizando las posibilidades" que tienen, una vez desaparecido el partido con el que concurrieron en 2015.

JAÉN, 6 (EUROPA PRESS)

Así lo han señalado a Europa Press los regidores de estas localidades, Juan María Ruiz, Juan de Dios Ortega y Miguel Ángel Carmona, cuando falta apenas un año para los nuevos comicios y la maquinaria electoral empieza a ponerse en marcha.

Los tres, según han añadido, han recibido ofertas de distintos partidos para tratar de repetir en la Alcaldía, aunque todavía no tienen nada decidido en este sentido. Entre otras cosas, pretenden debatir las opciones junto a otros compañeros del PA --que decidió disolverse en septiembre de 2015, cuando el actual mandato municipal daba sus primeros pasos-- con representación en otros ayuntamientos de la provincia.

"Queremos ver si vamos todos unidos o hay gente que va por diferentes alternativas", ha comentado el alcalde de Torresblascopedro, quien ha apuntado que, en su caso, "desde Izquierda Unida y Podemos" le han "planteado ir con ellos en las listas".

Hasta el momento, no han tomado decisión alguna al respecto, aunque su elección siempre tendrá en cuenta que sea un grupo con valores andalucistas, desde el convencimiento de que "Andalucía no tiene el puesto que le corresponde y se necesita que la gente siga luchando" para lograr un "necesario cambio desde dentro".

Lo que Ruiz sí tiene claro es que concurrirá a las elecciones de 2019. "Son muchos años (más de 14), pero tengo un grupo de gente que trabaja muy bien y se merecen seguir. Me voy a volver a presentar con ellas otra vez a ver si el pueblo vuelve a confiar en nosotros", ha afirmado no sin resaltar "el cambio inmenso" que su localidad ha experimentado "en todos los sentidos" con los gobiernos andalucistas.

En la misma línea se ha pronunciado el alcalde de Higuera de Calatrava, quien ha aludido a esos contactos con sus compañeros para decidir las siglas por las que concurre. "Yo, presentarme me pienso presentar", ha manifestado Ortega, quien ha considerado también que el proyecto en el que se implique debe reflejar los valores andalucistas.

Por su parte, el regidor de Arjonilla ha explicado que al dejarlos "huérfanos" el propio PA "unos y otros han venido a acercarse" y no sólo en los últimos tiempos. En todo caso, más recientemente y "de forma más seria", ha tenido contactos "por parte del PP y de Ciudadanos".

"Con mis compañeros (de otras localidades) tengo relación directa y ante todo somos amigos. Y siempre les he dicho que hagan lo mejor para su pueblo porque cada uno tiene su idiosincrasia, unos problemas determinados", ha declarado no sin incidir en que "se están analizando las posibilidades" y en la decisión final no sólo incumbe al cabeza de lista, sino que se trata de un equipo.

Carmona se ha referido, igualmente, a la posibilidad de "ir todos juntos", aunque en su caso "dependiendo de dónde", ya que, por ejemplo, descarta por completo Andalucía por sí "porque son justo los que decapitaron al PA".

También hay otras opciones sobre la mesa y no ha ocultado que tiene "bastante simpatía con Ciudadanos", especialmente cuando un alcalde como el de Porcuna, Miguel Moreno, "que siempre ha estado disponible para todo" lo que ha necesitado, ha anunciado su intención de concurrir también por la formación naranja tras su salida del PP.

"El andalucismo nunca ha sido independentista, ha sido mirar por la tierra y esa es mi intención", ha destacado el alcalde, quien ha agregado que "lo primero" es trabajar por los ciudadanos de Arjonilla. Al hilo, ha expresado sus "ganas de seguir" porque es ahora cuando se empieza a ver el resultado realizado en estos siete años, por ejemplo, con "un superávit de 1,1 millones a final de año", algo que "nunca había tenido este Ayuntamiento" y que refleja esa "buena gestión".