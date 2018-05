UGT reitera que una huelga general gallega no traerá "resultados" y supondría "un coste" para ciudadanos y trabajadores

6/05/2018 - 14:00

Gómez lamenta que los trabajadores de justicia "no pudieron votar con libertad" y cree que la huelga ya no es la "vía"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 (EUROPA PRESS)

El secretario xeral de UGT-Galicia, José Antonio Gómez, ha reiterado que el sindicato que dirige no apoyaría una huelga general convocada únicamente en Galicia porque cree que "no daría resultado" y que sus "efectos" supondrían "un coste" para ciudadanos y trabajadores.

Así se ha pronunciado Gómez en una entrevista en RNE este domingo recogida por Europa Press, en la que ha vuelto a desmarcarse de la convocatoria de huelga general en Galicia convocada por la CIG para el próximo martes 19 de junio.

"Para problemas globales hay que plantear soluciones globales", ha respondido el líder de UGT-Galicia a la pregunta de por qué tanto su sindicato como CC.OO. no apoyan el llamamiento de la central nacionalista.

En esta línea, cree que "mejorar las condiciones de trabajo y de vida de las personas" no puede conseguirse desde "un ámbito territorial" que "depende del conjunto del Estado". "No vemos a día de hoy una huelga general solo en el ámbito de Galicia porque no daría resultado y sería un coste a mayores para los ciudadanos y los trabajadores", ha incidido.

Así, ha apuntado que la apuesta de su sindicato es que el pasado Primero de Mayo suponga un "punto de inflexión en las movilizaciones" para "hacer un último llamamiento de diálogo" a la patronal y que, de este modo, la CEOE se abra a retomar las negociaciones colectivas que, según Gómez, "dieron buen resultado en otros tiempos".

Asimismo, ha vaticinado "un repunte" en la conflictividad laboral porque, a su entender, "la gente se da cuenta" de que la recuperación económica no se está trasladando a las condiciones de vida. En cuanto a la situación de la patronal gallega, Gómez opina que la CEG debe solucionar "cuanto antes" sus problemas internos y nombrar una directiva "con la que se pueda acordar". "Necesitamos una patronal en Galicia fuerte", ha apostillado.

CONFLICTO DE JUSTICIA

Por otra parte, José Antonio Gómez también se ha referido al conflicto en la administración gallega de Justicia, que este lunes cumplirá tres meses de huelga ya sin unidad sindical desde hace más de una semana.

Para el líder de UGT-Galicia, uno de los sindicatos que aceptó la propuesta de la Xunta que fue rechazada en votación por los funcionarios, la huelga ya no es "el cauce" para lograr una solución al conflicto.

"Este conflicto de la justicia tiene otras vías para resolverse, que son las mesas sectoriales de la administración", ha indicado, para luego censurar que los funcionarios "no pudieran votar con libertad" el día en que se rechazó el preacuerdo con el Gobierno gallego que, según Gómez, recogía "mejoras sustanciales en todas las demandas".

"Es grave que en democracia se insulte y se trate de amedrentar a los trabajadores para que no vayan a votar", ha asegurado, tras acusar a las centrales sindicales que no apoyaban el acuerdo (Alternativas na Xustiza-CUT, CIG y STAJ) de "boicotear el referéndum".

A renglón seguido, ha avanzado que UGT acudirá a "cualquier convocatoria" que se realice desde la Xunta "para tratar de que este conflicto termine porque está causando un grave perjuicio a los trabajadores y a la ciudadanía".

PENSIONES

En otro orden de cosas, José Antonio Gómez ha tachado de "parche" con "fines electoralistas" el acuerdo alcanzado por el PP con PNV para la subida de las pensiones los próximos dos años y retrasar la aplicación del factor de sostenibilidad con la condición de que los nacionalistas vascos respalden la aprobación en el Congreso de los PGE.

Así, considera que esta medida "no soluciona el problema de fondo de las pensiones", ya que para ello es preciso que el Gobierno "derogue la reforma que hizo de forma unilateral el PP en 2011" y retorne a la del 2011, aprobada con los socialistas en Moncloa.