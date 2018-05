Juan Carlos Caballero, ratificado como presidente de Nuevas Generaciones de la Comunitat con un 92% de los votos

El actual presidente de Nuevas Generaciones de la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Caballero, ha sido ratificado como presidente de la organización juvenil del PPCV, con un total del 92% de los votos en el XI Congreso de las juventudes 'populares'.

En el acto, que se ha celebrado en Alicante este domingo, también ha participado la secretaria general de NNGG España, Reyes Fernández, y la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, quien ha recordado su paso por las juventudes, en las que ha destacado los "momentos grandes y de sufrimiento, de gente que dio su vida por un ideal, de gente que se afilió a un partido porque creía en él". "Por eso hay que agradecer y reconocer a las personas que dieron su vida frente a ETA", ha añadido.

Al respecto, Bonig ha pedido que se recuerde a las víctimas "con dignidad, memoria y justicia, y nunca caigan en el olvido" y ha asegurado que "ni los demócratas ni el PP va a aplicar la impunidad". "Siempre aplicaremos la ley y el Estado de Derecho", ha señalado.

"COMBATIR A LA IZQUIERDA"

Durante su intervención, Bonig ha pedido a los miembros de Nuevas Generaciones de la Comunitat Valenciana (NNGG-CV) que luchen "contra la falacia de la superioridad moral que siempre ha practicado la izquierda".

La presidenta del PPCV ha señalado que hoy ser joven y ser del NNGG "es demostrar valentía y tener una voz para combatir el falso mito de ese progresismo que predica la izquierda". "La izquierda de toda la vida y también la nueva son enemigos de la libertad y de la capacidad de las personas para progresar por esfuerzo y mérito. Por eso hay que luchar con argumentos y con hechos", ha señalado.

"No solo en la Comunitat Valenciana, sino en muchos ayuntamientos estamos viendo que los gobiernos del cambio se han caracterizado por no preocuparse y ocuparse por los ciudadanos. Su única misión es enfrentar a la gente y crear falsos problemas, y por eso debemos denunciar lo mal que lo están haciendo. Les falta mucha gestión, calle, día a día, y les sobra mucho sectarismo. Han demostrado que son gobiernos profundamente sectarios. Por eso hay que decir todos los días que no podemos seguir con estos gobiernos de falta de gestión", ha agregado.

Bonig ha afirmado que los ciudadanos "deben saber qué es lo que defiende el PP y NNGG", y al respecto ha señalado que es "el momento de dar la batalla en cuestiones cruciales". "A la izquierda nunca se le adelanta por la izquierda. Se le vence con claridad, con contundencia, con hechos e ideología. Y nosotros tenemos un proyecto e ideología que ha transformado a la Comunitat Valenciana y ha dado a la comunidad y a España los mejores años de progreso. Hay que decirlo alto y claro".

UN AÑO PARA RECUPERAR LAS INSTITUCIONES

La presidenta del PPCV ha indicado que este congreso "es el pistoletazo de salida ante el año que nos queda para las elecciones de 2019. Va a ser un año apasionante y duro para recuperar las instituciones y aplicar las políticas del PP".

Bonig ha afirmado que a la gente "no le interesa los debates estériles". "A la gente le preocupa su bienestar. Quieren empleo y trabajo para mantener el estado del bienestar. Les preocupa la libertad de su familia y de sus hijos: de eso hay que hablar. A la gente le interesa el empleo y la prosperidad, pero la izquierda no habla de empresa, progreso o economía, sino de otras cosas", ha agregado.

En ese sentido, la presidenta del PPCV ha señalado que la Comunitat Valenciana "está viviendo la hoja de ruta que se aplicó hace 20 años en Cataluña, de transformación de la sociedad desde las aulas. Y hay quien quiere imponer ese proyecto en la Comunitat Valenciana, en Baleares, en Catañuña, País Vasco y Navarra". "Y si eso es así es porque hay un partido que lo permite y tolera: el PSOE", ha manifestado.