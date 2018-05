Ábalos apela a Ciudadanos a "sentir el aliento del cambio" en Madrid y pide "abrir una etapa de decencia" tras Cifuentes

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha asegurado este domingo que "hay que apelar hasta el final para que Ciudadanos sienta el aliento del cambio" en la Comunidad de Madrid, donde este lunes se tiene "la oportunidad de abrir una etapa de decencia" tras el caso Cifuentes.

Así se ha pronunciado Ábalos en un acto en el que ha participado este domingo en Domeño (Valencia), en un acto en homenaje al ex alcalde de la localidad, Vicente Madrid. El dirigente socialista ha apelado a la formación que dirige Albert Rivera y ha señalado que tienen "en su mano no hacer nada". "No hacer nada que impida la regeneración de la Comunidad de Madrid", ha asegurado el número dos del PSOE.

De igual manera, Ábalos ha rechazado peticiones "inviables" tanto en la Comunidad de Madrid como en Catalunya. Para el secretario de Organización, "que se empeñen en que Puigdemont sea restituido" es "política de ruptura". "Nunca explican qué implica la ruptura, pero implica un sufrimiento y ¿quién asume los costes?, ¿la sociedad a la que pretendemos servir?", se ha preguntado.

"Es evidente que algunos solo quieren instalarse en el conflicto para resolver situaciones personales", ha continuado Ábalos, pero "esa es también la diferencia de un líder: aquel que se preocupa o asocia tanto su interés personal con el colectivo nos lleva a caminos intransitables y Cataluña merece una solución". Por eso, Ábalos ha defendido "el pacto de convivencia" frente "a aquellos que quieren romper".

El secretario de Organización del PSOE también ha tenido palabras para las víctimas del terrorismo de ETA: "Hay que reivindicarlas", ha lanzado. "La lucha contra el terrorismo es parte de nuestra historia y no debemos permitir que reescriban nuestra historia. Es el momento de recordar las víctimas del terrorismo y relatar el sufrimiento de este país que venció al terror con la legalidad y la democracia", ha agregado.

ACTO EN DOMEÑO

Ábalos ha realizado estas declaraciones durante su intervención en el homenaje a Vicente Madrid, de 97 años, y alcalde de esta localidad de la comarca de la Serranía durante 28 años, y al que el secretario de Organización del PSOE ha agradecido sus años de "lucha", de "sacrificio" y "generosidad" con el partido y sobre todo con los ciudadanos.

En el mismo acto, la Secretaria General del PSPV-PSOE de la Provincia de Valencia, Mercedes Caballero, ha animado a la militancia socialista a trabajar "sin descanso" y "contagiarse de la energía y el ejemplo de los referentes locales para que los datos de las últimas encuestas sean aún mejores en las próximas elecciones", según ha informado el partido en un comunicado.

Caballero ha resaltado que las encuestas que van conociendo suponen "un respaldo" al trabajo de la formación: "Los datos nos dicen que tenemos buenas expectativas para las próximas elecciones locales, autonómicas y europeas", ha afirmado.

En este sentido, ha alentado a toda la militancia socialista "a seguir trabajando sin descanso para que los resultados sean aún mejores en la única encuesta válida que son las urnas y poder así gobernar con más mayorías los ayuntamientos y la Generalitat". "Tenemos un gran equipo para lograr que la confianza sea mayoritaria en las próximas elecciones", ha afirmado.

Caballero ha aseverado que las elecciones locales y autonómicas serán "el primer paso", pero aún quedan dos años "de mucho trabajo", porque no pueden "parar" hasta que ganen las elecciones generales y "Pedro Sánchez sea el próximo presidente del Gobierno".

Al respecto, ha indicado que los valencianos "necesitan" que Pedro Sánchez llegue a la Moncloa para "mejorar" su financiación autonómica, "para que se se deje de ahogar a los municipios con la Ley de Racionalización, para que el Estado financien el transporte metropolitano de València o para que los municipios de interior reciban la atención que merecen", ha concluido.