Rulo 'conquista' su estrella de la fama en Santander: "El aplauso de casa cuesta el doble, pero sabe el doble mejor"

6/05/2018 - 16:06

El cantante descubre su estrella de la fama en Tetuán acompañado de la alcaldesa, el ministro de Fomento y el presidente cántabro

El cantante reinosano Raúl Gutiérrez 'Rulo' ha 'conquistado' una estrella del Paseo de la Fama de Tetuán, que desde este domingo 'brilla' en el suelo de este barrio santanderino, tras ser descubierta por el propio artista, en un acto en el que ha estado rodeado, además de por las autoridades, de amigos y familiares -entre ellos su abuelo de 92 años-, y a quienes ha dedicado el reconocimiento.

Además, según ha manifestado el músico y compositor, "el mayor éxito es que la gente de tu casa te quiera". Por eso, "el aplauso de casa cuesta el doble conseguirlo, pero sabe el doble mejor. Es algo que no tiene precio", ha admitido 'Rulo' en el evento, organizado por la Asociación de Hosteleros y Comerciantes Tetuán, Barrio Camino y Adyacentes, y que ha supuesto la colocación de la décima estrella en este singular paseo, que emula el de la fama de Hollywood.

El artista, que se suma así a otros cantantes, actores o deportistas cántabros que también han sido reconocidos por esta agrupación de Tetuán, --en este caso por su trabajo y la difusión que hace de Cantabria--, se ha mostrado "muy emocionado" por el homenaje en este barrio, "el mejor de Santander".

"Es mi Reinosa en Santander", ha comparado, para subrayar la "vitalidad" de la zona, repleta de bares y restaurantes. En este sentido, ha bromeado que la estrella se la han dado por "el dinero" que se gasta en esos establecimientos. "No me la han dado, me la he comprado yo", ha agregado en el mismo tono jocoso.

Hasta este rincón de Santander se han acercado, además de vecinos de la ciudad, numerosos reinosanos para acompañar a su "paisano", así como familiares del cantante, a los que ha brindado la estrella por ser quienes le "aguantan" en su "día a día". "Me aguantan cuando vamos a tocar a América un mes; me aguantan cuando estoy componiendo, que no hay quien me aguante", ha valorado.

"QUE TAMBIÉN TE QUIERA GENTE DE TU OFICIO ES INCREÍBLE"

"Que te quiera tu gente y también te quiera gente de tu oficio es increíble", ha expresado el artista, para poner como ejemplo a Luz Casal, a la que conoció hace un año aunque la ha "escuchado desde los diez años".

La cantante gallega participó en el doble concierto que Rulo y su Contrabanda ofrecieron el pasado mes de abril en Santander con motivo de la clausura del Año Jubilar Lebaniego. Tenerla "a 30 centímetros" de distancia es "muy heavy para un tío de Reinosa", ha expresado.

La actuación, dentro de su gira 'Objetos Perdidos', con Casal y otros grandes músicos del panorama nacional y amigos de 'Rulo', fue filmada para ser publicada, en un vídeo que va a ser "alucinante".

Tras casi tres lustros al frente de 'La Fuga', el reinosano toca en la actualidad con 'La Contrabanda'. Y después de actuar hace un par de días en Zamora, viajará esta semana a Valencia y otras ciudades para acabar el tour e iniciar, en verano, uno nuevo con el que se subirá a más de treinta escenarios.

Y en otoño, cruzará el charco para actuar en América, en países como Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México y, por primera vez, Perú. Esto último le genera "especial ilusión" porque actuar en nuevos destinos es "como el primer amor: no se olvida".

Aún así, el compositor y cantante admite que "con los años" se está "haciendo mayor" y "un poco pellejo", no solo porque cada vez le "gusta más el vino" -ha vuelto a bromear-, sino también porque prefiere recintos más reducidos: pequeños teatros y actuar, por ejemplo, para un millar de personas, porque en esos conciertos surge "la magia desde la primera canción".

TRAYECTORIA DE RULO Y PASEO DE LA FAMA

'Rulo' comenzó muy joven su andadura en el mundo de la música. De hecho, su primera banda se creó en 1992. Ya como líder de La Fuga grabó ocho discos, compuso todos sus éxitos y ofreció actuaciones por diferentes países. En otoño de 2009, 'Rulo' abandonó el grupo junto a otro de sus integrantes, Fito. En 2010 inició su carrera acompañado de 'La Contrabanda'.

Con el acto de hoy, se une a la nómina de artistas y deportistas en tener su estrella que, en enero de 2015, inició David Bustamante. Posteriormente, han dejado su huella en el popular barrio santanderino el dibujante José Ramón Sánchez; el futbolista Paco Gento; la atleta Ruth Beitia; el actor Eduardo Noriega; el ciclista Óscar Freire; los futbolistas y entrenadores Manolo Preciado y Paco Gento, y la actriz Marta Hazas.

RULO, UNO DE LOS GRANDES QUE ESTÁ EN SU MEJOR MOMENTO

El acto, conducido por la periodista Cristina Jimeno, ha contado con la asistencia del presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla; la alcaldesa de Santander, Gema Igual, y su antecesor en el cargo y actual ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, que ha tenido varios actos desde el viernes en la región.

La regidora ha considerado que el de hoy es "un día importante" para el barrio de Tetuán y su paseo de la fama, que suma una nueva estrella. Y de 'Rulo' ha destacado que, además de ser "una buena persona", está en su "mejor momento", aunque también cree que "no va a tener ninguno malo".

Igual ha explicado la presencia del excalde y ministro en el acto: "viene más como amigo". De hecho, se ha mostrado "un poco picada" porque, según ha dicho, ambos quedan "en Madrid para cenar y a mí no me llaman", ha bromeado.

Por eso, y porque cree que la presencia del ministro "engrandece el acto", la alcaldesa ha 'roto' el protocolo y ha dado la palabra a De la Serna, aunque según ella "no quería" hablar.

Así, De la Serna ha intervenido para elogiar el "extraordinario" trabajo que está desarrollando la Asociación de Hosteleros y Comerciantes de Tetuán con "la mejor iniciativa de todo Santander" y, por otro lado, para dar la enhorabuena al cantante, "uno de los grandes", y al que a partir de ahora, ha dicho, "pisaremos a menudo por la calle de Tetuán".

CANTABRO POR LOS CUATRO COSTADOS

Ha cerrado el acto el presidente cántabro, que ha considerado que si bien todos los artistas que tienen su estrella en el barrio lo tienen "merecido", la de hoy "más que ninguna", pese a considerar que el protagonista es "la anti estrella", en el sentido de que es "un hombre de pueblo, sencillo". "No se le ha subido la estrella a la cabeza", sino que es "un fenómeno, como artista y como persona", además de "cántabro por los cuatro costados".

Revilla ha resaltado del cantante que comienza todos sus conciertos, incluso los que da en otros países, diciendo: "Desde Reinosa, Cantabria, 'Rulo'". En este sentido, el regionalista ha opinado que "aquellos que tenemos una pequeña notoriedad estamos obligados a hablar de esta tierra, pequeña pero infinita".

"¡HOMBRE, SEÑOR MINISTRO!"

"No todos lo hacen", ha lamentado, para señalar seguido que hay "algún ministro que no habla de Cantabria". "Hablo de otros", ha zanjado a continuación, ante la reacción de los asistentes dada la presencia de Iñigo de la Serna, para negar que se estuviera refiriendo a él aunque tampoco ha concretado a quién.

El acto de hoy ha supuesto el primer encuentro del presidente cántabro y el ministro tras su última polémica, por las invitaciones -o no- a Revilla en los actos de Fomento en la región y la asistencia -o no- del también líder del PRC a las mismas.

Tras unos instantes cerca pero sin mirarse ni saludarse, finalmente ha sido Revilla el que 'ha roto el hielo' al girarse hacia De la Serna y exclamar "¡Hombre, señor ministro!", dándose así ambos un apretón de manos.