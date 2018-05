El Master of Wine, Frank Smulders, impartirá el nivel 3 avanzado del WSET del 25 al 29 de junio en Gómez Cruzado

6/05/2018 - 19:38

La bodega del Barrio de la Estación de Haro Gómez Cruzado acogerá de nuevo los cursos de la escuela de formación vitícola para profesionales y aficionados más prestigiosa del mundo, Wine&Spirit Education Trust (WSET). 'Vintage Class' -proveedor oficial de los cursos del WSET en España- impartirá nuevamente en Haro el nivel 2 en español el 21 y 22 de mayo y el nivel 3 en inglés del 25 al 29 de junio, nivel que contará con el Master of Wine (MW) holandés Frank Smulders como docente.

LOGROÑO, 6 (EUROPA PRESS)

En el contexto de este curso avanzado -programado del 25 al 29 de junio- se organizará para los alumnos una cata preparatoria para el Nivel 4 Diploma del WSET, bajo la dirección de Smulders, en la que se podrá evaluar el nivel de conocimientos que requiere esta formación, paso previo indispensable para encaminarse a la obtención del exigente título de Master of Wine que sólo ostentan 370 personas en el mundo. Se catarán, así, seis vinos, tres de ellos definidos por su región de origen y los tres restantes retratados desde la variedad.

El Master of Wine, Frank Smulders, aportará 30 años de trayectoria en el comercio internacional del vino y en la representación de bodegas en mercados exteriores. Smulders ejerce también la consultoría y es profesor del WSET para varios de sus grados en diferentes países europeos. Smulders ha dirigido, asimismo, la bodega del cinco estrellas Hotel Residenz Palais Coburg en Viena, premio a la 'Mejor Lista de Vino del Mundo' en 2014 para la publicación 'The World of Fine Wines'.

La formación del WSET ofrece un conocimiento en profundidad de la viticultura y enología y cubre las principales regiones vitícolas del mundo, las variedades de uva y los estilos de vino que definen a las diferentes zonas productoras, sin olvidar aspectos como el maridaje y servicio.

Previamente al WSET 3, Jeni Wilson, directora de Vintage Class, impartirá el 'Nivel 2 Intermedio en español el lunes 21 de mayo y el martes 22 de mayo (plazas disponibles).

Formadora acreditada del WSET, Jeni Wilson dirige la academia de inglés 'Vintage Class', ubicada en Aranda de Duero, especializada en el mundo del vino. Profesora nativa de Australia y Escocia, cuenta con más de 20 años de experiencia impartiendo clases en México, Tailandia, Australia, Cambridge y España.