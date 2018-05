El PSOE extremeño pide al Gobierno y Adif que "garantice públicamente" la seguridad de los trenes o cierre el servicio

7/05/2018 - 13:05

El PSOE de Extremadura ha reclamado este lunes al Gobierno central y a Adif, tras el descarrilamiento de un tren este pasado domingo cerca de Zafra que "públicamente garantice que los trenes que pasan por Extremadura son seguros", y que "si no es capaz de garantizarla" que "cierre el transporte ferroviario y se comprometa desde ya a invertir" en esta infraestructura "para que no haya ningún problema más".

MÉRIDA, 7 (EUROPA PRESS)

De esta forma se ha pronunciado el portavoz del PSOE de Extremadura, Juan Antonio González, en rueda de prensa este lunes en Mérida, en la que ha mostrado una imagen del descarrilamiento del tren, que ha calificado como "la imagen de la vergüenza", y ha considerado que en este descarrilamiento "pudo haber ocurrido una tragedia", aunque "afortunadamente no ocurrió".

"No se puede consentir ni un segundo lo que está pasando con el tren e Extremadura, en intolerable", por lo que ha advertido que desde el PSOE de Extremadura se van a hacer "todas las reivindicaciones" que sean necesarias en este sentido, ya que "no se puede jugar con la seguridad de unos ciudadanos que confían en montarse en un transporte público ferroviario", pero que "no saben si les puede conducir a una tragedia".

Ante esta situación, González ha lamentado que Extremadura "soporta unas infraestructuras ferroviarias del siglo XIX", tras lo que se ha preguntado "qué clase de país" en España, cuando sus gobernantes "duermen tranquilamente pero no son capaces de garantizar la vida de unos ciudadanos que se montan en un transporte público en Extremadura y que no saben si pueden tener un accidente".

Así, ha lamentado que "algunos" en este país "quieren manipular la historia y decir que España les roba, cuando tienen infraestructuras de primera categoría, mientras que otros tenemos infraestructuras del siglo XIX", y sin embargo todos los españoles pagan "los mismos impuestos".

"¿Qué clase de país solidario, como así lo recoge la Constitución, es éste, cuando hay enormes diferencias entre unas comunidades y otras?", ha planteado el portavoz socialista, quien ha aseverado que "esto no se puede tolerar", ya que se trata de un "asunto serio" en el que "se está jugando con la vida y con la seguridad de los ciudadanos", ya que en el descarrilamiento de este pasado domingo "pudo haber ocurrido una tragedia", ha insistido.

González ha reivindicado que no se puede "esperar ni un minuto más" para que el Gobierno central "tome cartas en el asunto de una vez por todas" en las infraestructuras ferroviarias en Extremadura, porque "se está poniendo en peligro la vida de los ciudadanos que confían en subirse a un transporte público ferroviario para llegar a su destino", ha dicho.

"No puede ser este estado de abandono por parte del Gobierno central hacia Extremadura", ha aseverado Juan Antonio González, quien ha reiterado que "ha llegado el momento de que hablemos claro, y de que una vez por todas, el Gobierno de este país atienda las reivindicaciones de unos ciudadanos que tenemos los mismos derechos de cualquier otro ciudadano de España".

Por otra parte, a preguntas de los periodistas sobre las protestas previstas para este martes, 8 de mayo, en defensa de la educación pública, el portavoz socialista ha mostrado el apoyo del PSOE de Extremadura a esta convocatoria, tras lo que ha destacado la necesidad de que haya un presupuesto que "apueste por la calidad de la enseñanza y de la educación pública".

Para González, "un país que quiera tener futuro en el siglo XXI es necesario una educación pública de calidad", que pasa por que "haya inversiones en educación", ya que en la actualidad, la inversión en educación en España "es de las más bajas de Europa", ha lamentado.