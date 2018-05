Marea Arco Iris se hace eco de una nueva agresión homófoba en un joven de 22 años bisexual

7/05/2018 - 13:09

Marea Arco Iris ha denunciado, a través de su twitter, la "séptima" agresión homófoba en Logroño en este 2018. Según ha reproducido, ocurrió el pasado fin de semana cuando un joven de 22 años bisexual fue agredido e insultado.

LOGROÑO, 7 (EUROPA PRESS)

"Salgo de la discoteca, voy hacia el kebab y, por la calle, me cruzo con un grupo de seis chicos que no conozco de nada. Me escupen, gritan maricón. Me doy la vuelta y, antes ni de verles, me dan un puñetazo en la cara", comienza el relato del que se ha hecho eco Marea Arco Iris.

El joven, que se identifica como un chico bisexual de 22 años, aclara que está "bien, simplemente indignado y decepcionado por pensaba que" estas cosas "estaban superadas".

Tras el puñetazo, ha relatado que se le cayeron la gafas, las cogió y siguieron intentando darle golpes. Aunque ya no le alcanzan y su amigo les "separa" después una chica le empieza a dar golpes. "Finalmente se van riéndose y gritando maricón".

El 17 de mayo, Día de la LGTBIfobia, Marea Arco Iris tiene prevista una concentración, a las 21:00 horas en la Plaza del Mercado, para denuncias los ya siete ataques contabilizados por este colectivo este año.