Una plataforma inicia una recogida de firmas para dar una calle a Luis Montes en Leganés tras rechazarlo el Pleno

7/05/2018 - 13:14

LLeva recogidas más de 6.800 rúbricas en la plataforma digital change.org

LEGANÉS, 7 (EUROPA PRESS)

La 'Plataforma Ciudadana Luis Montes en Defensa de la Sanidad Pública' de Leganés ha iniciado una recogida de firmas en la plataforma digital 'change.org' para reclamar que el bulevar de acceso al Hospital Severo Ochoa lleve el nombre de Luis Montes, el exjefe de Urgencias del complejo hospitalario que falleció el pasado 19 de abril y que fue acusado falsamente de 400 sedaciones irregulares.

La iniciativa, que se puso en marcha el sábado, sobrepasa ya las 6.800 firmas y se dirige al Ayuntamiento de Leganés, sus concejales y al Pleno.

La plataforma ha decidido adoptar esta medida después de que el Pleno rechazase el viernes, con los votos en contra de PP y Cs, dar el nombre del médico a una calle del municipio. Los Grupos que se opusieron argumentaron que esta designación podía "herir sensibilidades" de una parte de la población leganense.

Al no prosperar la propuesta, el colectivo ha promovido la recogida de rúbricas ciudadanas para que "el reconocimiento que el Pleno del Ayuntamiento de Leganés no ha tenido con el Dr. Luis Montes sea satisfecho gracias a la presión ciudadana, de los colectivos y asociaciones que en su día no tuvieron ninguna duda en defender el trabajo realizado de nuestro compañero".

En este punto, la Plataforma ha considerado que personas "imprescindibles" como Montes "deberían ser eternos porque --según ha alegado-- encontrar en un mismo ser humanidad, humildad, compromiso, tesón, honestidad y coherencia es un puzle difícil de articular".

CRÍTICAS

Por otro lado, el colectivo ha recriminado los votos en contra de PP y Ciudadanos. "El voto en contra del PP y su pupilo C's era de esperar y, en el caso del PP, ha respondido con una retórica que recordaba lo más casposo y anticuado del nacionalcatolicismo del cual procedían sus argumentos y del 'caso Lamela', mal llamado siempre 'Caso Leganés'", han señalado al respecto sus integrantes.

"Al PP siempre se le olvida que, de todas aquellas peleas judiciales, Luis Montes salió absuelto y con obligación de que nada de esto figurara en su expediente profesional. De todo esto una vez más se olvida el PP", ha apuntado la Plataforma, que también ha criticado las abstenciones de Unión por Leganés (ULEG) y del concejal No Adscrito Jorge Pérez, que han catalogado de "incomprensibles".

"Las abstenciones son las que han impedido que el homenaje justo no sea posible. Abstenciones incomprensibles y sospechas por lo menos en cuanto al concejal no adscrito, que vota siempre a favor del gobierno. Las abstenciones de ULEG incomprensibles --han añadido-- porque no se puede asistir a los homenajes ciudadanos que se organizan para Montes y, luego cuando llega el reconocimiento institucional, dar la callada por respuesta y no mojarse, ya que estamos en periodo electoral y cualquier cosa puede que nos reste votos".

ASOCIACIÓN VECINAL

Por su parte, la asociación vecinal 'El Polígono' de Zarzaquemada ha manifestado que ha asistido con "indignación y vergüenza" a la negativa del Pleno de dar la calle a Montes.

En un comunicado, ha señalado que no le sorprende "el voto del PP en coherencia con la criminal campaña orquestada desde Madrid acusando a Luis Montes de asesinar a 400 pacientes mediante sedaciones terminales, que más tarde --ha agregado-- la justicia desautorizó anulando todas esas tropelías de la derecha como coartada para desprestigiar la sanidad pública".

Además, ha mostrado su "más absoluto rechazo" a la postura de Ciudadanos y ULEG al considerar que se han alineado "con estas políticas de la mentira y corrupción desarrolladas por el PP" y que se han "olvidado del sentir mayoritario de la población en apoyo al doctor Montes".

El Gobierno local (PSOE e IU-CM) había propuesto dedicar al galeno el bulevar central de acceso al Hospital por su lucha en defensa de la sanidad pública y por soportar lo que muchos catalogaron como "persecución" por parte de la consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.