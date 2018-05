El BNG pide sancionar a Audasa por la "situación intolerable" provocada por las obras en Rande

7/05/2018 - 13:30

La alcaldesa de Moaña constata que los vecinos están "hartos", tras otro fin de semana de atascos

VIGO, 7 (EUROPA PRESS)

Las obras de asfaltado del puente de Rande, que provocan retenciones y tráfico lento a diario (las últimas este fin de semana, coincidiendo con el 'derby' y la afluencia a las playas) han acabado con la "paciencia" de los ciudadanos, según ha afirmado este lunes el diputado del BNG, Luis Bará, que ha exigido a Fomento que abra expediente sancionador a la concesionaria de la autopista AP-9, Audasa.

En declaraciones a los medios, Luis Bará ha constatado que la situación es "intolerable", y ha recordado que la ampliación del puente se inauguró a finales del año pasado "parar favorecer los intereses" de la empresa, aún cuando las obras no estaban terminadas.

"Lo que más nos preocupa es la pasividad del Ministerio de Fomento, con la complicidad de la Xunta, que permite esta estafa y este abuso", ha proclamado, y ha exigido "que se empiecen a poner multas" a Audasa "por la desastrosa gestión" de estas obras y de la autopista en general.

Asimismo, ha reclamado "medidas compensatorias" para los usuarios que, después de estar "hasta una hora" atrapados en el puente, tienen que pagar el peaje.

VECINOS "ABSOLUTAMENTE HARTOS"

Por su parte, la alcaldesa de Moaña, la nacionalista Leticia Santos, ha criticado la "falta de respeto institucional" del Ministerio de Fomento que, no solo no comunicó en su día que las obras de Rande estaban sin acabar, sino que tampoco aclara cuándo finalizarán esos trabajos. "Es una auténtica chapuza en la gestión y falta de respeto institucional. Los vecinos están absolutamente hartos", ha sentenciado.

Santos también ha lamentado que las obras de asfaltado no se realizan "con celeridad", ya que el ritmo ha descendido en comparación a los turnos de trabajo que había para la ampliación del puente.

Por otra parte, y a preguntas de los medios, la alcaldesa se ha referido también a las obras de conversión del corredor de O Morrazo en autovía, y ha celebrado la próxima apertura, "en el plazo pactado", de los tramos que ya están desdoblados.

No obstante, ha incidido en que Moaña no participará en ningún acto ni inauguración hasta que la Xunta no reponga los viales municipales dañados por el paso de camiones pesados y solucione los problemas de conducción de aguas pluviales, que están causando perjuicios a viviendas.