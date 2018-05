El Gobierno busca local en Marbella para la Escuela Bellamar pero no descarta su traslado temporal a Mijas

El PSOE critica la "guantada" del Ejecutivo al municipio y que quiera "poner fin a casi 50 años" de formación turística en la Costa del Sol

MARBELLA (MÁLAGA), 7 (EUROPA PRESS)

El Gobierno central está en conversaciones con el Ayuntamiento de Marbella (Málaga) para ubicar las instalaciones de la Escuela de Hostelería y Turismo Bellamar, con casi 50 años de actividad en esta localidad malagueña, pero, por otro lado, estudia otras opciones, entre ellas las instalaciones del Centro Andaluz de Industrias del Ocio, CIOMijas, aunque fuese temporalmente.

Así lo señala el Gobierno central en una respuesta parlamentaria al diputado socialista por Málaga Miguel Ángel Heredia, quien ha lamentado en rueda de prensa este lunes junto al portavoz socialista en el Consistorio marbellí y exalcalde, José Bernal, que el Ejecutivo quiera "poner fin a casi 50 años de historia" de formación turística en Marbella y la Costa del Sol.

En la respuesta se hace referencia a que el pasado 3 de marzo de 2017 la empresa responsable efectuó un requerimiento para proceder a la resolución unilateral del contrato de arrendamiento de las instalaciones en las que se encuentran esta escuela, "Centro de Referencia Nacional de Formación Profesional", según el Ejecutivo. El pasado 15 de noviembre se firmó el acuerdo y el contrato de arrendamiento finalizará el próximo 31 de julio.

Desde entonces, el Servicio Público de Empleo Estatal ha manifestado "su voluntad de continuar" con la actividad de esta escuela y, de hecho, se contactó con el Ayuntamiento cuyos responsables "manifestaron su interés en la permanencia" de este centro de referencia nacional en la localidad y su disposición a encontrar unas instalaciones "adecuadas" para seguir la actividad de Bellamar.

El 8 de febrero pasado el Consistorio ofreció un primer local de su propiedad aunque "desafortunadamente no resulta idóneo" y se mantienen conversaciones para continuar la búsqueda de unas adecuadas. No obstante, la dirección provincial del SEPE "está estudiando otras posibles opciones para lo que realizará los contactos pertinentes en fechas próximas".

"Entre ellas se puede destacar la ubicación de la actividad del centro, aunque fuese temporalmente, en las instalaciones del CIOMIjas, adscrito al Servicio Andaluz de Empleo de la Junta de Andalucía", se indica en la respuesta del Gobierno del PP, añadiendo que Mijas está "muy cercana a Marbella".

Heredia y Bernal han lamentado que precisamente el día que el ministro de Turismo, Álvaro Nadal, visita Marbella "se acompañe de este anuncio" sobre la escuela Bellamar, criticando la "incompetencia" del Gobierno central y la "falta de capacidad" de la alcaldesa, Ángeles Muñoz, "que no defiende los intereses de los vecinos".

Esta Escuela Bellamar abrió en 1969, con lo que cuenta con casi 50 años de historia, y por él han pasado 35.000 alumnos de entre 16 y 65 años, con una inserción laboral del 90 por ciento, ha dicho Heredia, quien ha resaltado que prácticamente la totalidad de los alumnos "encuentran una salida laboral".

"Se trata además de una escuela en la que se da cobertura y enseñanza a colectivos vulnerables como mujeres en situación de maltrato, parados de larga duración, parados de más de 45 años, etcétera. Y se imparten cursos de restauración, sumillería, alojamiento y recepción", han sostenido.

Heredia ha señalado que no les parece "decente" que el ministro acuda a Marbella "con el cierre de este centro" y ha añadido que desconoce si el Ministerio ha hablado con la Junta de Andalucía: "Nos preocupa que el Ayuntamiento no haya puesto a disposición unas instalaciones adecuadas para acoger este espacio".

"Marbella es la joya de la corona del turismo no de la Costa del Sol sino del país y la única dependiente del Gobierno central en la provincia", ha dicho, añadiendo que se trata de un "referente": "No podemos permitir que el Gobierno cierre esta escuela".

Por su parte, José Bernal ha lamentado que el Gobierno del Partido Popular "no se preocupe por la formación en hostelería", y ha incidido en que mientras el PSOE estuvo en el Gobierno central "hubo recursos en materia turística como el Plan Qualifica que ahora mismo no solo no existen, sino que desmantelan lo poco que nos queda".

"Hoy viene el ministro a visitar infraestructuras abiertas durante nuestra etapa al frente del Gobierno municipal, como es del caso del vivero de empresas", ha manifestado Bernal, quien ha lamentado que Nadal acuda a Marbella "no a traer nada sino a llevarse", en referencia a la escuela de hostelería: "es una de las atrocidades del Gobierno, horadar el único centro estatal enfocado a la formación turística y le van a dar una guantada al desarrollo turístico de nuestra ciudad".