El Ayuntamiento pide a la Junta medidas de liquidez para ayudar a ante situaciones de riesgo financiero

7/05/2018 - 13:48

El concejal de Hacienda y Contratación en el Ayuntamiento de Jaén, Manuel Bonilla (PP), ha pedido a la Junta de Andalucía medidas adicionales de liquidez para ayudar a los consistorios que, como el jiennense, se encuentran en situación de riesgo financiero.

JAÉN, 7 (EUROPA PRESS)

Lo ha hecho después de recibir una comunicación de la Junta de Andalucía en la que se da diez días hábiles de plazo al Ayuntamiento de Jaén para que remita a la Administración autonómica un plan de tesorería con las medidas que se vayan a poner en marcha encaminadas a reducir el periodo medio de pago a proveedores, actualmente situado en 540 días, cuando por ley debería ser de 60 días como tope.

La comunicación de la Junta se produce tras el requerimiento realizado por el propio Ministerio de Hacienda pidiendo la reducción del tiempo de pago a proveedores. Bonilla ha indicado que desde el Ayuntamiento "no podemos hacer milagros", al tiempo que ha insistido en que es "imposible" determinados objetivos si no se cuenta con apoyos ya que con el esfuerzo municipal "no es suficiente".

"Al igual que el Gobierno de España está apostando por ayudar a Ayuntamientos como el de Jaén, la Junta también tendría que echar una mano a los consistorios andaluces con problemas de liquidez", ha indicado Bonilla en rueda de prensa.

Ha indicado que si la Junta de Andalucía se encuentra en una situación que le permite salir del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) para acudir a mercados financieros en el extranjero, también podría optar por actualizar la Patrica ya que esto supondría para el consistorio jiennense pasar de los 5,4 millones actuales a los 7,5 millones de euros. "Pedimos que cumpla con su propia Ley para obtener de la Patrica 2,5 millones de euros más", ha indicado Bonilla.

Frente a ello, el concejal de Hacienda y Contratación ha anunciado que el Ministerio de Hacienda ha puesto a disposición del Ayuntamiento de Jaén 12,5 millones de euros como anticipo de la Participación de los Ingresos del Estado (PIE).

Este adelanto, ha dicho el concejal responsable del área de Hacienda, "garantiza la liquidez para las próximos meses", en concreto hasta finales de junio o principios de julio. De esta forma, "podremos ponernos al día con la paga extra de 2012 y otras cuestiones a las que tenemos que hacer frente".