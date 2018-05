Marín ve "complicado" convocar el CPFF sin Cataluña y alcanzar un acuerdo en financiación autonómica esta legislatura

7/05/2018 - 13:58

El presidente y portavoz del Grupo de Ciudadanos (Cs) en el Parlamento andaluz, Juan Marín, ha considerado este lunes que es "complicado" convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) mientras que no se conforme un gobierno en Cataluña, al tiempo que se ha mostrado poco optimista con que pueda cerrarse un acuerdo sobre el nuevo modelo de financiación autonómica en esta legislatura.

SEVILLA, 7 (EUROPA PRESS)

En una entrevista con Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, Marín ha incidido en que el contexto para convocar el CPFF es "bastante complicado" porque tendría que celebrarse o bien sin Cataluña o bien siendo esta comunidad representada por el Gobierno central, y ahí "hay una cuestión ideológica-política muy compleja de resolver".

Del mismo modo, Marín cree que no habrá acuerdo para reformar el modelo de financiación autonómica en esta legislatura, cuando además ha apuntado que no sabe "cuánto va a durar" pues la situación, a su juicio, es "complicada" además de lo que a Cataluña respecta, por las dificultades que está afrontando el Gobierno del PP para sacar adelante el Presupuesto General del Estado (PGE) para el presente ejercicio.

El dirigente de Cs también ha hecho hincapié en que va a ser difícil cerrar un acuerdo entre todas las regiones, de modo que ha reclamado que, antes de llegar a ese escenario, los partidos alcancen un acuerdo "entre los mismos compañeros de otras comunidades autónomas" para así evitar situaciones como las que está poniendo de manifiesto el PSOE: "mientras Lambán defiende el criterio de dispersión geográfica para repartir el dinero, Susana Díaz defiende la población ajustada".

Para Marín, los socialistas debía haberse puesto de acuerdo entre ellos "antes de haber presentado el documento que planteó el PSOE-A en Andalucía".

Sobre el acuerdo que se cerró en Andalucía, y después de que Cs haya sido el único partido que no respaldó el mismo, el portavoz de la formación naranja ha señalado que todos los partidos llevan razón cuando piden más recursos para Andalucía, si bien critica el acuerdo andaluz porque no reclama que el Gobierno haga autocrítica, que evalúe la efectividad de las políticas que lleva a cabo o que ejecute al 100% el Presupuesto.

Y otro de los aspectos fundamentales para Cs es que la financiación garantice la igualdad entre todos los españoles algo que cree que no recoge el texto aprobado por el PSOE-A, PP-A, Podemos e IULV-CA. "A mantener los servicios públicos tienen que contribuir todos los españoles y en el documento han dicho que vascos y navarros no", ha criticado Marín, que entiende que con esta premisa, el modelo que proponen "rompe la igualdad entre los españoles y eso no podemos aceptarlo".

"En Cs siempre mantendremos el mismo criterio aunque en el País Vasco y Navarra nos cueste muchos votos", ha garantizado el líder andaluz.