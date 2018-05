PSOE defienden la autovía del Norte, por ser "fundamental para la actividad económica e industrial de la Región"

7/05/2018 - 14:26

Conesa sostiene que las políticas de infraestructuras "no pueden estar pensadas en las comodidades de una minoría social"

MURCIA, 7 (EUROPA PRESS)

La eurodiputada socialista, Inés Ayala, y el secretario general del PSRM, Diego Conesa, han remarcado la necesidad de apostar para que la autovía del Norte figure en la programación europea. Se trata de "una infraestructura fundamental para fijar actividad económica e industrial de la zona, para luchar contra la despoblación y que facilitaría el acceso entre comunidades, además de evitar problemas de seguridad vial".

Así piden que al Gobierno central y al regional que defiendan esta idea, pues "los socialistas ahora estamos en solitario defendiendo una infraestructura que el vicepresidente del Parlamento Europeo, Ramón Luis Valcárcel, prometió que estaría en funcionamiento en 2013".

La eurodiputada Inés Ayala ha hablado también de la necesidad de la llegada del AVE de manera totalmente soterrada a su paso por Murcia, "con parámetros de seriedad y fiabilidad", y reforzar y mejorar el servicio de cercanías.

Tras mantener una reunión con el secretario general del PSRM-PSOE, Diego Conesa; el secretario de Política Municipal y diputado regional, Alfonso Martínez Baños; alcaldes socialistas de los municipios del Noroeste, Lorca y Jumilla, así como senadores y diputados nacionales y regionales, Ayala ha afirmado que la autovía del Norte también es una demanda de otras regiones vecinas, como Andalucía y la Comunidad Valenciana.

"Esto hace pensar que lo que necesitamos en Murcia es un presidente socialista, puesto que en Andalucía y la Comunidad Valenciana tienen claro que esa autovía es fundamental, y aquí falta esa sensibilidad por parte del Gobierno regional".

Conesa ha criticado así la "falta de planificación de infraestructuras que hemos tenido en la Región de Murcia y los excesos de venta de humo" y ha hablado de que éstas deben estar pensadas "sobre todo para las necesidades del día a día de las personas", algo que no encontramos "y seguimos viendo esas carencias".

A su juicio, "el Gobierno del PP solo piensa en las comodidades de una minoría social y faltan infraestructuras para una mayoría", por eso, el secretario general de los socialistas murcianos ha defendido la autovía del Norte, enfatizando que "desde el PSRM tenemos claro que los Presupuestos Generales del Estado, los fondos europeos y las políticas de infraestructuras, sirven para corregir las desigualdades entre territorios y dentro de las Comunidades Autónomas".

Si hay una infraestructura necesaria en la Región para corregir esas desigualdades es la autovía del Norte, ha subrayado, una obra que podría encajar a través de los fondos europeos, del Plan Juncker, y que vertebraría Andalucía, Valencia y Murcia. Además de ser "un elemento para reducir esa despoblación acelerada que existe en la zona norte de Granada, en la zona sur de Albacete, y sobre en todo el arco del noroeste y pedanías altas de Lorca".

Sobre las infraestructuras ferroviarias, Conesa ha lamentado que "se nos quiere nublar, de nuevo, con una política de humo", estando "radicalmente en contra de la política de que las necesidades y el futuro de esta Región pasa por la llegada del AVE de cualquier forma al municipio de Murcia".

Ha recordado que en España todos los días utilizan el servicio de cercanías más de 2 millones de personas, y el AVE, 23.000. "Las políticas de infraestructuras no pueden estar pensadas para las comodidades de una minoría social".

Defiende que "las políticas de infraestructuras no pueden estar pensadas en las comodidades de una minoría social, sino en las necesidades de una mayoría social", por lo que "el AVE no puede venir al municipio de Murcia si no es soterrado, y siempre y cuando se vea correspondido con las mejoras en los servicios de cercanías".

Los presupuestos y las infraestructuras, ha remarcado el líder del POSE en Murcia, "son un elemento para corregir desigualdades entre territorios y personas".